EL PLANETA SE CALENTARÁ MENOS DE 2ºC SI SE MULTIPLICAN POR 10 LAS ‘TECNOLOGÍAS VERDES’

- Este objetivo de temperatura está recogido en el Acuerdo de París. La expansión mundial de las ‘tecnologías verdes’ o no contaminantes, que mejoran la calidad del aire, el agua y el suelo, debe acelerarse significativamente hasta multiplicarse por 10 para evitar futuros repuntes en las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial.

Así figura en un estudio realizado por tres representantes de la Escuela Nicolás de Medio Ambiente de la Universidad Duke (Estados Unidos): Gabriele Manoli, ex investigador postdoctoral; Gabriel G. Katul, profesor de Hidrología y Micrometeorología, y Marco Marani, profesor de Ecohidrología.

"Basándonos en nuestros cálculos, no alcanzaremos las metas de calentamiento climático fijadas por el Acuerdo de París a menos que aceleremos la difusión de tecnología limpia en un orden completo de magnitud, o sea, 10 veces más rápido que en el pasado", asevera Manoli, quien añade: "Se necesitan estrategias radicalmente nuevas para implementar los avances tecnológicos a escala mundial y a tasas sin precedentes si se quieren alcanzar las metas actuales de emisiones".

Para realizar el estudio, publicado en la revista ‘Earth’s Future’, los investigadores utilizaron ecuaciones diferenciales retardadas para calcular el ritmo al que las emisiones globales per cápita de dióxido de carbono (CO2) han aumentado desde la Segunda Revolución Industrial, periodo de rápida industrialización que se produjo entre la segunda mitad del siglo XIX y hasta la I Guerra Mundial.

Posteriormente, los investigadores compararon ese ritmo de emisiones de CO2 con la velocidad de las innovaciones tecnológicas que causan bajas emisiones de carbono.

“A VELOCIDADES SIN PRECEDENTES”

Utilizando estas tendencias históricas, junto con las proyecciones del futuro crecimiento de la población mundial, pudieron calcular el ritmo probable de los futuros aumentos de emisiones y determinar la velocidad a la que debe llevarse a cabo la innovación tecnológica para que el planeta no se caliente 2ºC más en comparación con los niveles preindustriales.

“Ya no basta con tener tecnologías de reducción de emisiones. Debemos escalarlas y extenderlas en el ámbito mundial a velocidades sin precedentes”, apunta Gabriele Manoli.

El estudio señala que las emisiones per cápita de CO2 han aumentado cerca del 100% cada 60 años desde la Segunda Guerra Mundial y que este incremento se ha producido en gran parte debido a los retrasos en la difusión de los avances tecnológicos que limitan esas emisiones, las cuales se agravan por los efectos del rápido crecimiento demográfico.

"A veces estos retrasos son de naturaleza técnica, pero, como lo demuestra la historia reciente, también pueden ser causados por barreras políticas o económicas", indica Manoli, que agrega: "Cualquiera que sea la causa, nuestra cuantificación de los retrasos históricamente asociados con tales desafíos demuestra que una aceleración de 10 veces en la difusión de las tecnologías verdes es ahora necesaria para causar algún retraso en el ‘Reloj del Día del Juicio Final’".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso