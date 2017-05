LOS PINTORES CON LA BOCA Y CON EL PIE PROTAGONIZARÁN EL CUPÓN DE LA ONCE DEL MARTES

Google Plus

La ONCE dedicará su cupón del próximo martes al LX Aniversario de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie con un estampado que lucirán los cinco millones y medio de cupones, que difundirán y apoyarán así la labor de la asociación y su actividad artística.

La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie se dedica a la venta de tarjetas de Navidad y de primavera, calendarios, libros, agendas, papel de regalo, láminas o puzles, entre otros productos, informó la ONCE.

Todos estos artículos se hacen a partir de las reproducciones de la obra de artistas que, debido a su discapacidad física, ya sea por enfermedades o por accidentes, no pueden utilizar sus manos y se sirven de su boca y de sus pies para pintar.

Sus orígenes se remontan al año 1957, cuando el pintor Erich Stegmann y un pequeño grupo de artistas con discapacidad física de ocho países europeos crearon una asociación de autoayuda. El objetivo de los miembros de la asociación es poder vivir exclusivamente de su esfuerzo y de su trabajo, a través de la aceptación y reconocimiento de su obra.

La entidad cuenta con casi 900 artistas en todo el mundo y funciona como una “cooperativa democrática”, por la que todos tienen voz para poder opinar sobre cómo llevar a cabo la gestión.

Los trámites legales de la administración están regidos por los estatutos y éstos estipulan que debe haber una Convención de Delegados al menos cada tres años, aunque en la práctica estas reuniones son mucho más frecuentes.

Todas las decisiones importantes que conciernen a la asociación se deciden en la Convención de Delegados.

