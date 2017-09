PIDEN MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES CON VIH

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) pidió este sábado que se mejoren las condiciones de vida de las personas mayores con VIH.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, Cesida ha recordado que el perfil de persona con el VIH en España ha variado en los últimos años y los avances médicos han aumentado su esperanza de vida, llevando a la situación actual donde casi la mitad de los pacientes tiene más de 50 años.

"Los adultos mayores con el VIH viven una doble discriminación, una por el estigma asociado al VIH y otra por la edad. Y desde el punto de vista de la salud, no sólo han de afrontar el envejecimiento prematuro y las comorbilidades asociadas al VIH, sino también los efectos secundarios producto de las toxicidades acumuladas por los tratamientos anteriores que eran muy agresivos”, señala la coordinadora en un comunicado.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha elaborado un informe, publicado por la revista ‘The Lancet’, que refleja un aumento constante de casos de VIH en mayores en los últimos años, donde casi uno de cada seis nuevos diagnósticos en la Unión Europea (17%) ya son personas con más de 50 años.

En España, según el último informe de vigilancia epidemiológica del VIH, el diagnóstico tardío aumenta también con la edad, pasando de un 31% en los casos de 15 a 19 años, hasta un 63,2% en los mayores de 49 años. Este mismo documento recoge que el 14,4% de los nuevos diagnósticos de 2015 tiene 50 años o más.

PRUEBA UNIVERSAL

Para tratar de paliar ese diagnóstico tardío en esta franja de edad, Cesida propone la universalización de la prueba del VIH, por ello pide que se revise la 'Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario', del Ministerio de Sanidad, ya que sólo recomiendan ofertar la prueba a personas sexualmente activas menores de 59 años.

El presidente de Cesida, Juan Ramón Barrios, subraya que "debemos eliminar prejucios y partir de la base de que la actividad sexual no desaparece al cumplir una edad concreta. El personal médico, en muchas ocasiones, no considera la posibilidad de una infección por VIH en mayores, por lo que si no les realizan este test, pueden atribuir los síntomas de la infección a otras enfermedades propias de la edad”.

