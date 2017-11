EL PP PIDE A LA DGT CAMPAÑAS PARA QUE LOS CONDUCTORES PASEN LA ITV

- Más de dos millones de vehículos circulan sin ese requisito en vigor. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a impulsar campañas de concienciación para que los conductores pasen la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

La iniciativa, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, indica que conviene garantizar la máxima seguridad en las carreteras y disminuir el riesgo de posibles accidentes ante el incremento de vehículos en las vías.

Los populares subrayan que, pese a la importancia del factor humano en los accidentes de tráfico, el adecuado mantenimiento del vehículo “parece definitivo” para evitar siniestros, ya que “la situación de sus neumáticos, de la amortiguación o del sistema de frenado ha de tener la respuesta adecuada para apoyar las decisiones del conductor ante una situación de riesgo”.

En este sentido, el PP considera “preocupante y grave” que circulen por las carreteras españolas más de dos millones de vehículos sin la ITV en vigor, aunque tengan el seguro obligatorio, por lo que aboga por “eliminar este conjunto de activos tóxicos” que afectan también a las aseguradoras y al consorcio de seguros por las coberturas de riesgos ante accidentes.

No en vano, el Gobierno afirma en una respuesta parlamentaria al diputado popular Óscar Gamazo, a la que tuvo acceso Servimedia, que la cantidad concreta de vehículos con la ITV caducada por un plazo superior a 30 días y con seguro obligatorio asciende a 2.191.807, lo que supone uno de cada siete del parque móvil. La ley prevé multas de 200 euros en los casos de ITV caducada o no haberla pasado, y de 500 euros si está denegada.

Por ello, el PP propone que el Congreso de los Diputados apruebe que es “una seria amenaza para la seguridad en las carreteras” la circulación de vehículos que no han pasado la ITV con éxito, lo que es responsabilidad del propietario, e inste a la DGT a impulsar campañas de concienciación en este sentido.

LECTORES DE MATRÍCULAS

Por otro lado, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló el pasado mes de marzo que la DGT redoblaría las campañas para detectar si los vehículos circulan sin la ITV pasada mediante lectores de matrículas situados en las carreteras, con las que advierte primero a los conductores de que no han cumplido con ese trámite obligatorio y les sanciona después en el caso de que sigan circulando sin contar con la inspección en regla y favorable.

Aunque no es una medida nueva y ya viene implantándose varios años, Serrano indicó que la DGT daría “un paso más” al “incrementar” los controles sobre la ITV de los vehículos con lectores de matrícula mediante “campañas periódicas” que se acompañarían de mensajes en los paneles de información variable de las carreteras.

En el marco de esas campañas, Serrano comentó que los conductores que no cuenten con la ITV pasada o la tengan denegada serían informados de esa situación para que cumplan con ese trámite. “La segunda comunicación no será para anunciar, advertir o recomendar, sino para sancionar”, apostilló.

