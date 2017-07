LA PESCA EN LA AMAZONIA SE EXTIENDE A 1.000 KILÓMETROS DE LAS CIUDADES

Google Plus

La demanda urbana de alimentos en la Amazonia brasileña podría estar afectando a la fauna silvestre a unos 1.000 kilómetros de las ciudades debido a la rápida urbanización de esa zona del planeta, donde viven más de 18 millones de personas.

Así lo asegura un equipo internacional de cinco investigadores de instituciones de Brasil y del Reino Unido en un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

El impacto del cambio demográfico en la vida silvestre de la Amazonia relaconado con la alimentación para las poblaciones urbanas es en gran parte desconocido. El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) analiza durante un año los hábitos de comunidades rurales en remotos bosques tropicales a lo largo del río Purus, un importante afluente del Amazonas.

Los científicos utilizaron como ejemplo el tambaqui ('Colossoma macropomum'), una especie de pez muy aprecidada por los consumidores amazónicos, para entrevistar a cientos de lugareños sobre su activiad pesquera en un río relativamente prístino que fluye hacia Manaos, una ciudad de más de dos millones de habitantes.

A todos los pescadores se les preguntó en detalle sobre los métodos de captura y el esfuerzo de cada viaje que habían realizado en los tres días previos a la entrevista.

Los datos recopilados revelan que el tambaqui era mucho más pequeño y difícil de atrapar cerca de la metrópoli amazónica. Los pescadores apuntaron que el tamaño corporal y la tasa de captura se reducía un 50% a medida que el río se acercaba a la ciudad. Sorprendentemente, los investigadores encontraron que esa tendencia se extendía hasta unos 1.000 kilómetros de la ciudad, donde los peces grandes eran más comunes y más fáciles de atrapar.

'DEFAUNACIÓN'

Los investigadores encontraron que estos descensos estaban vinculados a barcos urbanos que proporcionan a los pescadores rurales acceso a compradores de pescado y de hielo, lo que aumenta la sobrepesca.

Los hallazgos tienen importantes implicaciones porque sugiere que en ese lugar del planeta puede producirse el agotamiento o la 'defaunación' de las especies relacionadas con las zonas urbanas.

"Nuestra investigación muestra que el impacto de la demanda urbana de una especie de peces de río de alto valor se siente mucho más lejos de las ciudades de lo que imaginábamos. Esto es importante porque los trópicos albergan dos tercios de la biodiversidad de la Tierra y están experimentando un rápido aumento de la población humana, la urbanización y el cambio económico, lo que resulta en una mayor demanda de alimentos urbanos", explica Daniel Tregidgo, autor principal del estudio.

Tregidgo añade que "gran parte de esa demanda está siendo satisfecha por la expansión de la producción de carne de granja, pero la carne silvestre de peces y fauna silvestre es también un alimento importante para cientos de millones de consumidores tropicales, desde los más pobres y más vulnerables a los residentes urbanos más ricos". "Esto ha revelado por primera vez exactamente hasta qué punto la sombra de la defaunación de una metrópoli se extiende en el 'bosque salvaje'", concluye.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso