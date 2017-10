LA PESCA ACORRALA CADA VEZ MÁS AL LEÓN MARINO DE NUEVA ZELANDA

Quedar atrapado accidentalmente entre redes de pesca es una de las principales causas de muerte del cada vez más amenazado león marino de Nueva Zelanda, según un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de las universidades de Otago y Massey (Nueva Zelanda), y de Toronto (Canadá).



El estudio, publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, se basa en datos oficiales de las poblaciones del león marino de Nueva Zelanda (‘Phocarctos hookeri’) y de capturas accidentales pesqueras con el fin de investigar el papel que la pesca comercial ha desempeñado en una disminución de la especie cercana al 50%.

La conclusión principal es que, pese a las medidas adoptadas desde 2001 para proteger a los leones marinos de Nueva Zelanda de acabar muertos entre las redes, la pesca comercial sigue afectando a las poblaciones de esos pinnípedos.

Los investigadores creen que la actual gestión de las capturas accidentales en la pesquería del calamar alrededor de las islas subantárticas de Auckland pone en peligro de extinción a las poblaciones de leones marinos porque el Gobierno neozelandés asume que la pesca no es una amenaza importante para la especie.

Stefan Meyer, del Departamento de Zoología de la Universidad de Otago, señala que el estudio representa un gran avance para entender por qué los leones marinos de Nueva Zelanda están disminuyendo en sus principales colonias de cría en las islas Auckland.

“Se han postulado varias amenazas como causas de la decadencia de los leones marinos, como las enfermedades y las capturas incidentales de pesca, pero hasta esta investigación los estudios no han sido capaces de vincular esas amenazas con el declive”, añade.

Bruce Robertson, también del Departamento de Zoología de Otago, indica que desde 2001 se han utilizado dispositivos de exclusión de lobos marinos en la pesquería del calamar con el fin de evitar que se ahoguen en las redes de arrastre, pero precisa que no hay evidencias de que hayan eliminado con éxito la amenaza de la captura accidental.

"La información disponible plantea preocupaciones de que los dispositivos puedan ocultar las muertes de leones marinos al permitir que los leones marinos muertos caigan de las redes al mar o causen lesiones que reduzcan la esperanza de vida o la capacidad reproductiva", subraya.

Robertson recalca que el nuevo estudio demuestra que “el impacto de la pesca del calamar es probablemente un conductor dominante de la declinación del león marino de Nueva Zelanda”.

