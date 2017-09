MÁS DE 145.000 PERSONAS PIDEN A SANIDAD QUE NO DEJE SIN TERAPIAS GRATUITAS A LOS NIÑOS AUTISTAS CUANDO CUMPLAN SEIS AÑOS

Más de 145.000 firmas respaldan una petición en Change.org que exige al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud balear garantizar la continuidad de las terapias gratuitas para niños con retraso madurativo, autismo, parálisis cerebral, síndrome de down, déficit de ateción y trastornos similares a partir de los seis años.

La iniciativa ha sido promovida por Catalina Martínez, cuya hija Marina recibe 45 minutos de terapia gratis a la semana subvencionada por el Gobierno balear. Sin embargo, a los seis años Marina perderá este derecho, y solo podrá continuar si sus padres lo "sufragan de su bolsillo".

Según Catalina, esta situación se repite en la mayoría de las comunidades autónomas, que consideran que a partir de los seis años, los niños con estas dificultades ya no necesitan más ayuda y les retiran su derecho.

"¿Qué pasa después con estos niños? ¿Acaso el día de su sexto cumpleaños dejan de tener dificultades?", pregunta Catalina. "A lo mejor los más afortunados habrán superado ya esos problemas", prosigue, "pero muchos otros seguirán necesitando ayuda, y no se la podemos negar solo porque hayan cumplido 6 años". "A esa edad tienen todavía muchísimo por evolucionar", destaca.

A sus tres años y medio, Marina aún no habla ni mastica, por lo que no puede comunicarse con normalidad. Sus padres complementan la terapia de la Consejería de Baleares con otra en una clínica privada de una hora a la semana, por la que pagan 200 euros al mes. "Es un esfuerzo enorme, pero sabemos que funciona" y que gracias a ello Marina ha mejorado de forma increíble.

"Por eso, porque consideramos que son muy pocas las horas de terapia gratuitas que están ofreciendo a nuestros hijos y muy necesario que las reciban, nos negamos a que encima se las quiten", concluye Catalina en una carta que dirige tanto a la ministra Dolors Montserrat como al consejero balear del ramo.

