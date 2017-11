PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE CONCENTRAN EN LUGARES INACCESIBLES DE ESPAÑA

Más de 2.500 personas con discapacidad se han concentrado este martes en lugares inaccesibles de 35 ciudades de toda España para denunciar la falta de accesibilidad universal, una iniciativa que forma parte de la campaña #AccesibilidadYA, impulsada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).

La plaza del Rey, en Madrid, o la plaza del Obradoiro y su catedral, en Santiago de Compostela, son algunos ejemplos de lugares inaccesibles en España, según destacó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, en declaraciones a Servimedia.

“Por ello, esta campaña continuará en los próximos meses para que de una vez por todas podamos dar los pasos necesarios con la Administración para conseguir esa accesibilidad universal y que no es sólo una reivindicación de las personas con discapacidad, sino que también afecta a las personas mayores y los niños, así como a las personas que sufren una lesión de forma puntual”.

Según datos de esta confederación, el 70% de los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad registradas en España tienen problemas de movilidad, el 69% tiene dificultades de acceso a la cultura, el 58% para salir de casa, el 41% para acceder a un empleo, el 35% para acceder a edificios y el 34% para utilizar el transporte.

Ante esta situación, Queiruga subrayó que “el 4 de diciembre, fecha en la que debería ser una realidad la accesibilidad universal, nos concentraremos también con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)”.

Para concienciar a la sociedad y reivindicar la necesidad de derribar estas fronteras físicas, las calles de 35 ciudades españolas se han llenado de señales que prohíben el acceso a las personas con discapacidad bajo el lema ‘Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios’.

A este respecto, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), Javier Font, destacó que “estamos a menos de un mes del 4 de diciembre, fecha clave para la discapacidad y, sin embargo, se constata una vez más que no estamos en la agenda política de prácticamente nadie porque las barreras siguen existiendo. Por ello, nos concentramos para exigir y no pedir, que se cumpla la normativa para que no se sigan vulnerando nuestros derechos”.

En las 35 concentraciones simultáneas se ha reivindicado la puesta en marcha de medidas dirigidas a eliminar unas barreras que no facilitan la vida independiente.

