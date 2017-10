SÓLO EL 0,3% DE LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 2 CONTROLA LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Sólo el 0,3% de las personas con diabetes tipo 2 controla los principales factores de riesgo cardiovascular asociados a esta enfermedad como tensión arterial alta, alteración de los lípidos y obesidad, según afirmaron este viernes los expertos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en el marco de su 59 Congreso Nacional.

Los expertos destacaron que la falta de control de estos factores de riesgo incrementa hasta en cinco veces más la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular frente a las personas sin diabetes. De hecho, el presidente de la SEEN, el doctor Manuel Puig, destacó que “no controlar estos factores provoca que dos de cada tres pacientes con diabetes tipo 2 tengan más posibilidades de fallecer de una enfermedad cardiovascular, en especial, de cardiopatía isquémica e ictus”.

Por lo tanto, la responsable del Grupo de Diabetes de la SEEN, la doctora Almudena Castro, recordó que “el abordaje de estos pacientes debe ser multifactorial y multidisciplinar, con un correcto seguimiento y una buena coordinación entre Atención Primaria, Endocrinología y Cardiología”.

Cerca del 14% de la población española padece diabetes, lo que supone más de 5,3 millones de personas. La diabetes tipo 2 es la más prevalente y en España la padece entre el 90% y 95% de los pacientes con diabetes.

Los especialistas recalcaron que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir siguiendo unos hábitos de vida saludables y controlando los principales factores de riesgo. A este respecto, el doctor Puig recomendó que “las personas con diabetes tipo 2 deben seguir las mismas recomendaciones que hay para el resto de la población: hacer actividad física, dieta mediterránea y no fumar”.

