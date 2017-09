DOS DE CADA TRES PERSONAS ANALFABETAS EN EL MUNDO SON MUJERES

- El viernes se celebra el día Internacional de la Alfabetización. Dos de cada tres personas analfabetas del mundo son mujeres, ya que un total de 479 millones de mujeres que no saben leer y escribir, frente a algo más de 250 millones de hombres con dichas limitaciones.

Así lo indicó este miércoles Manos Unidas a partir de los últimos datos de la Unesco, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el próximo viernes.

En un comunicado, la organización advirtió de las mayores dificultades de las mujeres y de otros colectivos vulnerables a la hora de acceder a esste derecho universal.

De hecho, unos 16 millones de niñas de entre seis y 11 años nunca irán a la escuela Primaria, en comparación con 8 millones de niños en la misma situación. "Son las niñas las primeras a las que se les niega el derecho a la educación", denunció la ONG.

Geográficamente, la mayor brecha de género en educación está en Asia (77% de hombres alfabetizados frente a 58% de mujeres), el norte de África (82% de hombres frente al 66% de las mujeres) y África Subsahariana (69% de hombres frente al 53% de mujeres).

La organización agregó que en el mundo 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir, 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura y 72 millones de niños y niñas no están escolarizados. Esos jóvenes y adultos poco instruidos y cualificados no logran integrarse plenamente en sus comunidades y entornos sociales.

