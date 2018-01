481 PERSONAS MURIERON AHOGADAS EN ESPACIOS ACUÁTICOS DURANTE 2017 EN ESPAÑA, 44 MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

El año 2017 se cerró con una subida superior al 10 por ciento en las muertes ocurridas en espacios acuáticos españoles, al alcanzar las 481 personas fallecidas, frente a las 437 de 2016. Hubo otros 106 fallecimientos en el medio acuático por otras causas o por motivos desconocidos, según recoge el Informe Nacional de Ahogamientos elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.



Además, a lo largo del año pasado se registró el rescate en el medio acuático de, al menos, 2.487 personas, de las que 1.059 fueron trasladadas a un centro sanitario, mientras que del resto o no se tienen datos o no fue necesaria su evacuación.

Los datos de fallecimientos por ahogamiento en espacios acuáticos de España se centran en el perfil de un hombre (80%), de nacionalidad española (73%), mayor de 35 años (71,9%), que fallece en un suceso ocurrido en una playa (52%) o en un medio acuático que en cualquier caso carece de vigilancia y de servicio de socorrismo (90%) y entre las 10.00 y las 20.00 horas (71,5%).

El pasado año, los meses de julio, con 95 muertes, agosto, con 71, y junio, con 70, fueron los que más ahogamientos mortales registraron, mientras que febrero y noviembre, con 17 cada uno, los que menos.

CANARIAS

Canarias es el territorio que más fallecimientos ha tenido, al igual que en 2016, aunque con un importante incremento, hasta alcanzar los 93 en 2017 frente a los 71 del año anterior. Este dato supone que en el archipiélago canario se produjeron el 19,3 por ciento del total de las muertes por ahogamiento en espacios acuáticos españoles.

En 2017 le siguen Andalucía, con 74 muertes y el 15,4 por ciento, Comunidad Valenciana (67 y 13,9%), Galicia (58 y 12,1%), Cataluña (44 y 9,1%), Islas Baleares (28 y 5,8%), Cantabria (22 y 4,6%), País Vasco y Región de Murcia (18 y 3,7%, en cada caso), Castilla y León (17 y 3,5%), Asturias (10 y 2,1%), Aragón (9 y 1,9%), Extremadura (8 y 11,7%), Comunidad de Madrid (5 y 1%), Castilla-La Mancha (4 y 0,8%), Ceuta (3 y 0,6), La Rioja (2 y 0,4%) y Navarra (1 y 0,2%). En Melilla no se ha registrado ningún fallecido.

Estos datos no recogen los fallecimientos por ahogamiento que se producen en los intentos de llegada a España por parte de personas migrantes y refugiadas. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se ha adherido a la Declaración de Vancouver sobre la el riesgo de ahogamiento de inmigrantes y refugiados, que reclama medidas a las naciones y comunidades ante “un problema complejo que requiere una acción preventiva global” y que representa “una tragedia evitable que necesita una acción de reducción de riesgos más efectiva”.

La Organización Internacional para las Migraciones, el organismo de Naciones Unidas para la migración, calcula que a lo largo de 2017 un total de 3.116 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso