EL CERMI CELEBRA QUE LA UNED RESERVE POR PRIMERA VEZ UN 5% DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró este viernes que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) haya acordado, por primera vez, reservar este año el 5% de las nuevas plazas de personal docente e investigador para personas con discapacidad.

El total de plazas de docentes e investigadores que la UNED ha convocado para este año, según autorización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es de 117, de las que el 5% estarán reservadas para personas con discapacidad que sean doctores acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que cumplan todos los requisitos necesarios.

De esta forma, se aplican las disposiciones legales de reserva de plazas para personas con discapacidad en la administración pública, que en el ámbito de las universidades no se estaba cumpliendo hasta ahora. La reserva de plazas era una demanda que el Cermi venía realizando a la UNED en el marco de un convenio de colaboración que mantienen junto a Fundación ONCE para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide al resto de universidades públicas, que salvo la UNED son competencia de las comunidades autónomas, que “sigan esta senda y cumplan con esta reserva de plazas, puesto que la gran mayoría todavía no lo hace. Esta es la única vía para que en el ámbito del profesorado e investigador haya una representación de la riqueza y de la diversidad de la sociedad”.

