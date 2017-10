LOS PERSEGUIDOS EN EL MUNDO POR SU CREENCIA RELIGIOSA, PROTAGONISTAS DE UN NUEVO PROGRAMA EN TRECE

Google Plus

El canal de televisión Trece estrenará mañana, domingo (9.30 horas), el programa ‘Perseguidos pero no olvidados’, una cita semanal con las historias de hombres y mujeres que sufren a diario persecución, marginación o discriminación a causa de su fe.

El espacio, de 30 minutos de duración, ofrecerá una visión global de las situaciones que viven cientos de comunidades cristianas a lo largo de todo el mundo con testimonios reales e historias concretas con rostro, nombre y apellido.

‘Perseguidos pero no olvidados’ se estrena en Trece con el deseo de defender la libertad religiosa en todos los rincones del planeta, mostrando a los espectadores historias de reconciliación y pacificación.

Asimismo, ‘Perseguidos pero no olvidados’ dará a conocer los nuevos proyectos que la entidad Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrolla en diferentes partes del mundo.

