LA PERIODISTA DEPORTIVA MARI CARMEN IZQUIERDO, EN CONTRA DE PROHIBIR AZAFATAS EN EVENTOS DEPORTIVOS

La veterana periodista deportiva Mari Carmen Izquierdo se manifestó este miércoles en contra de prohibir azafatas en los eventos deportivos y más concretamente en las vueltas cicilistas, como ha ocurrido en Australia.

En declaraciones a Servimedia, Izquierdo destacó que siemprea ha apostado por "prohibido prohibir" y señaló que no entiende cómo se ha tomado esa decisión.

"No se puede prohibir a las chicas que quieran ir como azafatas a una vuelta que no lo puedan hacer. Conozco a muchas chicas que les ha encantado la experiencia".

Recuerda Izquierdo que ella fue de las primeras mujeres periodistas que fueron a la Vuleta a España. "Sólo podían ir las mujeres como médicos o en la cabalgata publicitaria que es donde van empotradas las azafatas. Las azafatas que yo he conocido en todos estos años son felices. Por lo tanto, por qué vas a prohibir que lo haga".

De todas formas abogó porque haya también "azafatos que crujan", que sean atractivos porque "será maraviloso y enriquecedor para las competiciones deportivas".

