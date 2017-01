EL PELUCHE ‘FIEL’ AYUDARÁ A LA CRIANZA Y ADIESTRAMIENTO DE PERROS GUÍA

- Parte de la recaudación por la venta del peluche solidario, comercializado por ILUNION Retail, será para la labor de la Fundación ONCE del Perro Guía. ILUNION Retail y la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) han firmado un acuerdo por el que tres de los 15 euros del precio del peluche solidario ‘Fiel’ serán destinados a la crianza, socialización, adiestramiento y entrega de perros guía a las personas ciegas en la citada organización.

Al acto, celebrado en la sede FOPG, asistieron el consejero delegado de ILUNION Retail, Antonio José Barea Gaona; el presidente de la FOPG, Andrés Ramos, y la directora gerente de la FOPG, Matilde Gómez Casas, según informaron las entidades firmantes en una nota.

Para Barea, contribuir a la dotación de mayores recursos a la FOPG “supone una gran alegría” para el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.

Por su parte, Gómez Casas manifestó que “es un placer que ‘Fiel’ pueda llegar a distintas partes de España” e indicó que al poder “hacerlo con ILUNION la relevancia es mayor”.

Comercializado por ILUNION Retail,‘Fiel’ es un peluche de perro guía que puede adquirirse en algunos de sus establecimientos repartidos por toda España. Además, pueden venderse a organizaciones y empresas que deseen contribuir al trabajo de la FOPG.

Fue en septiembre de 1989 cuando la ONCE creó la FOPG, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. "En su historia ha facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, y que han convertido a estos animales en un vecino más al lado de la ciudadanía", indica la nota.

Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuarios de perro guía.

