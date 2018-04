PELIGRA EL TRIÁNGULO DE CORAL, QUE ES EL LUGAR CON MÁS BIODIVERSIDAD MARINA DEL MUNDO

Google Plus

Un equipo de ocho investigadores de Indonesia y Reino Unido asegura que el Triángulo de Coral, que es el principal lugar mundial de biodiversidad, se encuentra bajo la amenaza generalizada de perder un recurso marino clave: las praderas marinas.



Los científicos lanzan esta advertencia en un artículo publicado en la revista ‘Science of the Total Environment’, donde examinan los riesgos a los que se enfrentan las praderas marinas del Triángulo de Coral, esto es, un área oceánica situada en el Pacífico entre el sureste de Asia y Oceanía, y que incluye aguas de seis países: Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y Timor Oriental.

Se trata del sitio con más biodiversidad marina del mundo porque allí viven el 76% de las especies de coral conocidas, seis de las sies especies existentes de tortugas marinas y al menos 2.228 especies de peces de arrecifes. De la gran diversidad biológica de este ecosistema depende la economía y la subsistencia directa de más de 126 millones de personas.

En ese lugar abundan las ‘praderas de mar’, que son hábitats marinos y costeros de aguas poco profundsa y altamente productivas compuestas de plantas marinas, que proporcionan alimento y refugio a los animales de la zona.

La investigación, dirigida por Richard Unsworth, del Departamento de Biociencias de la Universidad de Swansea (Reino Unido), indica que hasta el 90% de las praderas de pastos marinos examinadas en Indonesia se han dañado y degradado extensamente en los últimos cinco años.

“PROBLEMA TERRIBLE”

Los científicos ofrecen soluciones a los problemas de estos ecosistemas productivos, entre ellas la puesta en marcha de acciones de conservación dirigidas por las comunidades. El estudio también incluye ejemplos de conservación de praderas marinas.

Por ejemplo, las hierbas marinas de una serie de pequeñas islas al este de Indonesia se vieron amenazadas por los sedimentos y la escorrentía de nutrientes de la tierra debido a la degradación de las riberas de los ríos. La replantación de la vegetación ribereña a lo largo de los ríos como un plan de incentivos a los agricultores locales ha reducido el flujo de estos contaminatnes al mar.

"Nuestra investigación está registrando por primera vez cómo un área del mundo tan cruacialmente importante para su biodiversidad está perdiendo rápidamente un recurso marino clave. Esta pérdida de pastos marinos es un problema terrible, ya que los hábitats en Indonesia tienen una gran importancia para el suministro diario de alimentos y medios de vida generales. Sin pastos marinos como hábitat pesquero, muchas personas en Indonesia no podrían alimentar a sus familias a diario", apunta Unsworth.

Leanne Cullen-Unsworth, de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), añade que “el valor ecológico de las praderas marinas es irrefutable, pero la pérdida de estos sistemas en Indonesia se está acelerando, y asegura que “las praderas de pastos marinos en Indonesia son ignoradas en su mayoría en el ámbito de la conservación”.

Rohani Ambo-Rappe, de la Universidad de Hasanuddin (Indonesia), señala que la disminución de la salud de las hierbas marinas se debe al cambio de las condiciones ambientales, sobre todo por el desarrollo costero, la recuperación de tierras y la deforestación, así como el cultivo de algas marinas.

"El mal estado de los pastos marinos de Indonesia comprometerá su resistencia al cambio climático y dará como resultado la pérdida de su capacidad para bloquear el dióxido de carbono y proporcionar hábitats pesqueros importantes", concluye.



