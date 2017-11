LOS PEDIATRAS SÓLO IDENTIFICAN EN SUS CONSULTAS EL 15% DE LOS CASOS DE MALTRATO INFANTIL

Google Plus

- La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria estima que uno de cada cien niños es víctima. Los pediatras de Atención Primaria llegan a identificar entre un 10 y un 15 por ciento de los casos de maltrato infantil que pasan por sus consultas, por lo que reclaman mayor formación y que el Ministerio del Interior les permita acceder al registro estatal de posibles víctimas (RUMI).

Estiman que uno de cada cien menores es víctima de maltrato en el ámbito familiar. Esto implica que entre los 1.000 pacientes que tiene, aproximadamente, cada pediatra, según datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, habría de media alrededor de 10 niñas y niños maltratados, de los cuales tan sólo identifican a uno o dos.

“Somos los pediatras de Atención Primaria los responsables de detectar estos casos”, señaló la presidenta de la asociación, Concepción Sánchez Pina, en rueda de prensa. Sin embargo, se declaran impotentes por la “escasa formación” que reciben y por no tener acceso al Registro Unificado de Maltrato Infantil que maneja Interior, un sistema que recoge datos sobre los menores víctimas y casos sobre los que se sospecha que pudiera haber violencia.

“Tenemos que estar formados para reconocer el testimonio de los niños y poder tomar medidas ante ese caso de maltrato”, explicó por su parte la doctora Narcisa Palomino, pediatra en un centro de salud de Granada y experta en maltrato infantil. A su juicio, uno de los mayores problemas es la poca “veracidad” que se da al testimonio de los menores cuando consiguen contar lo que ocurre en sus hogares.

“Esa sombra sobre la mentira de los niños hace mucho daño; los menores no mienten y hay que tenerles en cuenta”, añadió esta facultativa, que considera el maltrato infantil una realidad “infradiagnosticada” de la que sólo se ve “la punta del iceberg”.

A eso se le suma la dificultad para diagnosticar este tipo de maltrato, pues los síntomas van desde hematomas –en los casos más palpables- hasta dolores de estómago, cabeza o alteraciones del carácter, según explicaron las pediatras.

PACTO DE ESTADO

Ante esta situación, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha reclamado a los diferentes partidos políticos un Pacto de Estado similar al que se ha desarrollado en materia de violencia de género pero, en este caso, para blindar la protección de los menores frente al maltrato familiar.

La jurista Adriana Bonezzi, que está colaborando con los pediatras para la tramitación de una proposición no de ley que reclame dicho pacto, defendió que este texto deberá tener “suficiente altura de miras” e ir acompañado de “una estrategia de apoyo a los menores” con medidas centradas en “la familia”, pero que al mismo tiempo reconozca la labor de los pediatras en la detección de estos casos y les involucre en la lucha.

En este sentido, los pediatras reclamaron que se sitúe la lucha contra el maltrato infantil como una cuestión de Estado dadas las alarmantes cifras, ya que este año se ha alcanzado la “cifra récord” de menores asesinados por sus progenitores, un total de ocho. De hecho, ayer mismo un hombre degolló a su hija de dos años en la localidad valenciana de Alzira.

Sin embargo, detrás de los asesinatos el maltrato infantil también esconde “insultos, adultos que someten a sus hijos o abusan de su situación de poder”, manifestó Sánchez Pina. Por ello, esta asociación quiere “afrontar de manera global” este asunto y demanda las herramientas adecuadas, como el acceso a los datos para poder contrastar qué pacientes de los que atienden están bajo sospecha de sufrir maltrato.

