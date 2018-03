PATRICIA RAMÍREZ, MADRE DE GABRIEL: "PIDO QUE NO SE EXTIENDA LA RABIA, QUE NO SE HABLE DE LA MUJER DETENIDA"

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño, pidió este lunes que “en memoria del 'Pescaíto' (su hijo Gabriel), no se extienda la rabia, que no se hable de la mujer detenida, y que queden las buenas personas”.



Lo hizo en un una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, en la que también instó a que tras la muerte de su hijo la sociedad se quede sólo "con la imagen de Gabriel y no con la cara de esta mujer”.

“No tengo palabras para agradecer a la gente las acciones bonitas, aunque no haya tenido un final feliz”, destacó Ramírez, quien también pidió que, por favor, "los que están utilizando la muerte de mi hijo (en redes sociales) para que les sigan, que la borren", porque "estamos destrozados”, y advirtió además de que “yo no he puesto ni una sola foto para que se comparta” y que “aquellas personas que están hablando en mi nombre para que todos compartan, les rogaría que no hagan esto porque no soy yo”.

Reiteró en varias ocasiones durante la entrevista palabras de agradecimiento para las miles de personas que han ayudado en la búsqueda de su hijo. “Me gustaría agradecer a todo el mundo que se ha volcado en ayudarnos", dijo, y concluyó afirmando que “el 'Pescaíto' se nos va nadando al cielo”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso