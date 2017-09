EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘GENEROSIDAD’ DE LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES CONCLUYE EL 30 DE SEPTIEMBRE

Google Plus

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) recordó este viernes que el próximo 30 de septiembre concluye el plazo para participar en el II Concurso de Fotografía ‘Generosidad’, cuyo lema en esta edición es ‘No más institucionalizaciones’, con el fin de denunciar las prácticas de institucionalizaciones de mujeres y niñas con discapacidad.

Las obras que se presenten al concurso deberán ser originales, inéditas, es decir, no publicadas en ningún soporte, incluido digital, y no estar pendientes de votación o haber sido premiadas en otro concurso. Las instantáneas deben remitirse al correo electrónico 'coordinacion@fundacioncermimujeres.es'.

Se otorgarán tres premios, de modo que el primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000. Asimismo, se establece la categoría de Mención especial, que recaerá sobre aquellas obras que el jurado considere de especial interés. Esta categoría carece de dotación económica. Los premios se entregarán en un acto público que tendrá lugar en torno al 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer.

A prácticamente dos semanas de que concluya el plazo para participar en este concurso, la FCM anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, “porque la cultura es una forma de sensibilización social muy importante, y en materia de igualdad de mujeres y niñas con discapacidad, pese a los logros conquistados, todavía queda mucho por hacer”.

El pasado año se puso en marcha este concurso de fotografía, cuya temática en aquella ocasión fue la denuncia de las esterilizaciones forzadas que se practican a mujeres y niñas con discapacidad.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La FCM pondrá a disposición de toda la ciudadanía una exposición con las fotografías premiadas y con las que hayan recibido una mención especial. La muestra estará ubicada en la Sala de Exposiciones del CERMI (C/ Recoletos, 1 bajo).

Igualmente, las fotografías expuestas serán empleadas como material didáctico en el marco del proyecto ‘Aula de Formación sobre Derechos Humanos y Discapacidad desde un Enfoque de Género’, (2ª Edición) que la FCM desarrolla con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

El jurado estará formado por miembros del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, una persona representante de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una persona representante del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, una representante de las organizaciones de mujeres especializadas en violencia, una representante del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y dos profesionales de la fotografía de reconocido prestigio.

El jurado valorará especialmente la originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa y adecuación al tema propuesto. Asimismo, se valorará el cumplimiento de criterios de accesibilidad en la obra.

