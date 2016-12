EL PARLAMENTO TRAMITARÁ UNA INICIATIVA PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN FORMAR PARTE DE LOS JURADOS

El Pleno del Senado aprobó este miércoles por unanimidad la toma en consideración de una iniciativa que busca modificar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para garantizar que las personas con discapacidad puedan formar parte de esta institución judicial.

La proposición de ley que ha tomado en consideración el Senado la presentó el PdeCat y ahora deberá ser tramitada en las dos Cámaras. Su objetivo es modificar el apartado 5 del artículo 8 de la citada ley, que señala que los requisitos para ser jurado son “no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado”, así como el artículo 20, puesto que no prevé que la persona con discapacidad pueda requerir de algún tipo de adaptación y apoyo.

El senador del PdeCat Josep Lluís Cleries explicó que tras los cambios que defiende la proposición, el apartado 5 del artículo 8 señalaría que el requisito será “contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado” e indicará que “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia, pudiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos así como efectuar los ajustes razonables para que puedan desempeñar con normalidad este cometido”.

Por su parte, el artículo 20 establecería que “dentro de los cinco días siguientes de la recepción del cuestionario, los candidatos a jurado designados lo devolverán al magistrado que ha de presidir el Tribunal del Jurado por correo con franqueo oficial, haciendo constar en su caso aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función” así como “los medios de apoyo y ajustes razonables que necesiten para ejercer este derecho”.

Cleries manifestó que se trata de “garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones” y así “hacer un país para todos, hacer una sociedad inclusiva y que las personas con discapacidad se sientan protagonistas en todos los ámbitos de la vida” y de esta manera “pasar de las palabras y de las buenas intenciones a acciones y compromisos concretos”.

“ES DE JUSTICIA”

El resto de portavoces coincidieron en la necesidad de llevar a cabo esta reforma en la ley porque, según afirmó el senador del PNV Jokin Bildarratz, “si hay un porcentaje de la población que no está participando de una forma normalizada, esto no es una democracia”.

En este sentido, el senador de Esquerra Republicana de Catalunya Santiago Vidal señaló que este cambio “subsana un déficit relevante en el pleno respeto al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, mientras que el senador de Unidos Podemos Joan Comorera denunció que “dos compañeras de mi grupo no podrían ejercer su derecho de ser jurado si no fueran senadoras, tal y como está redactada la ley ahora mismo”.

Por último, la senadora del PSOE Ana María Pérez hizo hincapié en que “lo que se plantea es de justicia” y el senador del PP Manuel Guillermo Altava argumentó que “tanto mi partido como el Gobierno están seriamente comprometidos en que las personas con discapacidad puedan ejercer de una manera plena y efectiva su función como miembros de un jurado”.

