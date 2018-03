PARALÍMPICOS. EL GOBIERNO DARÁ A LOS PARALÍMPICOS PARTE DE LAS ‘CUENTAS DURMIENTES’ DEL ESTADO

Google Plus

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció ese miércoles que el Gobierno destinará al deporte paralímpico parte del dinero de las ‘cuentas durmientes’ del Estado, es decir, las formadas por cuentas corrientes y otros depósitos bancarios abandonados por más de 20 años, en muchos casos porque el titular ha fallecido sin dejar testamento.



Montserrat hizo este anuncio en la sede de su departamento, en Madrid, durante un acto de recepción del equipo español que participó en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018 del 9 al 18 de marzo y en el que la delegación nacional, que contó con cuatro deportistas (Astrid Fina, Víctor González, Jon Santacana y Miguel Galindo), logró dos medallas y cuatro diplomas.

La ministra ya desveló el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados que su departamento dará un destino social a las ‘cuentas durmientes’, concretamente a la formación de las personas con discapacidad, pero este miércoles indicó por primera vez que abrirá el abanico de ese reparto a los deportistas paralímpicos.

Montserrat comentó que el Gobierno español está “plenamente” comprometido con el deporte y “muy especialmente” con los paralímpicos, y destacó que ha puesto en marcha una iniciativa para destinar dinero de las ‘cuentas durmientes’ a la formación de las personas con discapacidad. “Vamos a utilizarlo para promocionar el deporte paralímpico”, apostilló, antes de indicar en este sentido que habrá “un nuevo programa” de ayudas a deportistas paralímpicos de alta competición.

La ministra indicó que los Juegos Paralímpicos de Pyeonchang 2018 batieron récords de países participantes, espectadores, cobertura de medios de comunicación y medallas, y dijo a los deportistas paralímpicos españoles presentes en el acto que acudieron a Corea del Sur con “una mochila cargada de esperanza e ilusión” y han vuelto con “una mochila cargada de medallas” gracias a que son “un ejemplo de superación y una referencia para todos nosotros”.

INFANTA ELENA

Por otro lado, la infanta Elena destacó la “absoluta entrega y tesón” demostrada por los paralímpicos en Pyeongchang, donde dejaron “el pabellón español en una posición más que digna”. “Vuestro esfuerzo y dedicación han tenido, sin lugar a dudas, sus frutos, con esas dos medallas y cuatro diplomas”, indicó, antes de ser obsequiada con un cuadro con una foto enmarcada y una mochila del equipo.

El presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, recalcó que los deportistas que compitieron en Pyeonchang tienen “historias personales magníficas” con adversidades que han sido capaces de solventar, como la recuperación de Víctor González tras “estrellarse contra un muro de hielo”, Astrid Fina, que fue la abanderada de la delegación nacional en la ceremonia de inauguración, Jon Santacana pasó “momentos difíciles” por su deficiencia visual y Miguel Galindo decidió dedicar “su vida en el mundo del deporte a ser guía de un compañero ciego”.

El director general de Deportes, Jaime González Castaño, calificó de “brillante” la actuación del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, donde hubo “pruebas extraordinariamente competidas”. “Nuestros deportistas, nuevamente, han sabido estar a la altura y son estandartes inigualables de nuestro país en el mundo”, dijo.

El embajador de Corea en España, Jong-Jo Chun, comentó que vio los éxitos de los españoles por televisión. “Víctor González hizo un gran trabajo, a pesar de que fueron sus primeros Juegos Paralímpicos. Astrid Fina logró la medalla de bronce en ‘snowboard cross’ y Jon Santacana y Miguel Galindo ganaron una medalla de plata en la supercombinada. Me sentí tan bien y tan feliz que corrí a subir la noticia a Facebook para compartirla con mis amigos españoles”, comentó.

Jong-Jo destacó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pyeongchang 2018 fueron “los ‘Juegos de la Paz’ para todo el mundo, con la participación de Corea del Norte”. “En particular, para nosotros los coreanos, estos Juegos han tenido un significado especial porque han dado lugar a un acercamiento entre las dos Coreas”, agregó.

DEPORTISTAS

Por otro lado, los deportistas españoles contaron algunas de las sensaciones que tuvieron en tierras coreanas y qué harán en el futuro. Así, Santacana y Galindo señalaron que los de Pyeongchang 2018 fueron sus últimos Juegos Paralímpicos, donde consiguieron el “exitazo” de una medalla de plata, y quieren “cerrar con el mejor broche a una larga carrera deportiva el año que viene, en el Mundial de Suiza”.

González comentó que el momento más emocionante para él fue cuando cumplió la promesa que hizo a su madre de acudir a unos Juegos Paralímpicos después de lesionarse. “No la he visto tan emocionada en toda mi vida”, indicó.

Y Fina dijo que lo mejor de los Juegos Paralímpicos fue cuando cruzó la meta y se dio cuenta de que había conseguido la medalla de bronce, tras lo cual abrazó a su entrenador.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso