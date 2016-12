LA PANDILLA DE ‘ON FOLOGÜERS’ PROTAGONIZA LAS CAMPANADAS DE NOCHEVIEJA

La pandilla de ‘On Fologüers’, la serie animada de Fundación ONCE, protagonizará este sábado, 31 de diciembre, las campanadas de fin de año con un capítulo repleto de emociones y recuerdos, en el que no todo saldrá como esperaban sus protagonistas.

Será la séptima entrega de esta serie, que se estrena mañana con el título ‘Back to the Nochevieja’ y en él sabremos si María puede por fin cumplir su sueño de que España entera se tome las uvas sin atragantarse.

Con esta serie, que se distribuye a través de Internet y redes sociales, la Fundación ONCE pretende promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella, en esta ocasión tomando como argumento la celebración de la Nochevieja. En este nuevo capítulo, la serie hace un guiño a ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, que también ha colaborado en su realización.

Los personajes de la serie, que consta de ocho capítulos, son jóvenes con y sin discapacidad que desarrollan su vida en distintos entornos y protagonizan tramas a través de las que conocemos las barreras sociales y arquitectónicas a las que deben hacer frente en su día a día.

"SONRISA CON VALORES"

“Reflejamos en cada uno de los capítulos el concepto del diseño para todos. Trasmitimos con una sonrisa valores como la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, que llevados a nuestro día a día nos permiten lograr la inclusión de las personas con discapacidad”, explica José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

Solo resta un último capítulo de ‘On Fologüers’, una serie en la que hemos ido viendo cómo cada personaje consigue sus objetivos, haciendo una denuncia constructiva y con humor de situaciones concretas que se encuentran las personas con discapacidad.

El éxito de esta iniciativa ha llevado a sus impulsores a pensar en nuevas historias en las que seguir apostando por construir un mundo mejor para todos a través del humor. La serie se emite en los canales de redes sociales de Fundación ONCE.

