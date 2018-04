PANAMÁ, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL SÁBADO 21 DE ABRIL

La ONCE dedicará su cupón del próximo sábado 21 de abril a Panamá, dentro de la serie ‘Solidarios con Iberoamérica’.



Según informó la organización, su objetivo es reflejar el espíritu de cooperación regional en favor de las personas con discapacidad a través de su símbolo más representativo, el cupón.

Durante la presentación de esta iniciativa, Alberto Durán, consejero general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, entregó una lámina enmarcada de este cupón a Milton Cohen Enríquez Sasso, embajador de Panamá en España.

La ONCE estableció vínculos de colaboración con el país centroamericano a finales de la década del 2000, mediante acuerdos con los ministerios de Educación y de Trabajo y Desarrollo Laboral y con la Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá, a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Más recientemente, desde la Dirección General de la ONCE se han iniciado relaciones con la Lotería Nacional y con la Lotería de Beneficencia panameñas.



