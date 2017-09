PAMPLONA ACOGE DESDE HOY LOS ‘CAMPUS INCLUSIVOS’ DE FUNDACIÓN ONCE, FUNDACIÓN REPSOL Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Google Plus

- Del 3 al 9 de septiembre en la Universidad de Navarra. Un total de 13 universidades de cinco comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra) participan en la sexta edición del proyecto ‘Campus Inclusivos, Campus sin Límites’, puesto en marcha por Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En Navarra se celebra del 3 al 9 de septiembre en el Campus de Pamplona de la Universidad de Navarra.

El acto con autoridades de este campus tendrá lugar el viernes 8 de septiembre, a las 17.30 horas, con la presencia de Jorge Sainz, secretario general de Universidades; María Solana, consejera de Educación del Gobierno de Navarra; Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra; Valentín Fortún, presidente del Consejo Territorial de ONCE en Navarra, y Mari Luz Sanz, presidenta de Cermi Navarra.

El programa ‘Campus Inclusivos, Campus sin Límites’ tiene el objetivo fundamental de contribuir a reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad, incentivando que los jóvenes con discapacidad de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y ciclos formativos, continúen su formación hacia la universidad, a fin de facilitar su acceso a un empleo de calidad en el futuro.

Pretende así que los chicos con discapacidad vivan y conozcan la experiencia universitaria de primera mano en estancias en diferentes campus universitarios de hasta diez días. En este tiempo conocen y disfrutan de la experiencia universitaria con actividades de divulgación académica, conocimiento de la oferta formativa de las universidades, servicios disponibles para los alumnos con discapacidad y oferta cultural y de ocio. También se les ofrece orientación sobre sus mejores opciones académicas.

Asimismo, facilita que las universidades participantes puedan, mediante el acercamiento a los alumnos que en el futuro se integrarán en sus aulas, detectar oportunidades de mejora para sus campus, de manera que estén mejor preparados para ofrecerles una educación universitaria inclusiva, en condiciones de igualdad de oportunidades.

Durante este verano se han ido desarrollando ocho campus que cuentan con la implicación de trece universidades. En concreto se trata de los campus de las universidades de Jaén, Sevilla, Castilla-La Mancha, Navarra y Málaga.

Además, hay tres campus interuniversitarios como son los formados por las universidades de Granada y Almería, el de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y el constituido por las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos. En estos tres últimos casos las actividades se realizan en cada una de las sedes de las entidades académicas.

La primera edición de este programa fue en el año 2011. Hasta este momento, se han celebrado un total de cinco convocatorias en las que han participado 19 universidades españolas y 519 alumnos con y sin discapacidad. De ellos el 93% o está trabajando o ha hecho un ciclo de formación superior o ha llegado a la universidad. “Sólo el 7% no han podido continuar”.

