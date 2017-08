LA ONU URGE A OCHO PAÍSES A RATIFICAR EL TRATADO CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este martes a ocho países que no han ratificado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) a que lo hagan para garantizar que ningún Estado pueda realizar este tipo de acciones.

Así lo destacó Guterres en un mensaje difundido con motivo del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que se celebra este martes.

En su mensaje, recogido por Servimedia, Guterres subrayó que en las últimas siete décadas se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares desde el Pacífico Sur hasta América del Norte y de Asia central hasta el norte de África.

“Esos ensayos han causado daños a algunos de los pueblos más vulnerables y de los ecosistemas más pristinos del mundo”, indicó, antes de señalar que esas acciones suponen una “persistente amenaza” para el medio ambiente y la estabilidad internacional.

“Insto a todos los países que aún no se han sumado al TPCE a que lo hagan lo antes posible. Durante casi 20 años ha existido una norma mundial contra los ensayos nucleares basada en las moratorias unilaterales voluntarias”, comentó.

No obstante, Guterres indicó que esas moratorias no son suficientes porque los recientes ensayos nucleares de Corea del Sur demuestran que “ni siquiera la norma más sólida puede sustituir a una prohibición jurídicamente vinculante”.

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su primera resolución dedicada exclusivamente a los ensayos nucleares. “Espero que ello suponga un nuevo impulso hacia la adopción de la siguiente medida fundamental para librar al mundo de la amenaza de las armas nucleares”, concluyó Guterres.

