'LA PAGA' DE LA ONCE PREMIA A ZARAGOZA

Jesús Fuste Porroche, afiliado y vendedor de la ONCE a punto de jubilarse, ha dado en Zaragoza un premio de 935.000 euros, al vender el cupón premiado con 35.000 euros más ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años en el sorteo de ayer, lunes.

Fuste vendió además nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, lo que supone 315.000 euros más. Este vendedor, que se jubila el 3 de febrero, ha repartido él solo 1.250.000 euros en Zaragoza, desde su quiosco situado en la esquina de las calles Alvira La Sierra y Jorge Cocci.

El Cupón Diario de la ONCE del 23 de enero, perteneciente a la serie ‘Igualdad sin descartes’, también ha dejado premios en la Comunidad de Madrid, Canarias, Andalucía y Ceuta.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

