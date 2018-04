EL PACMA LOGRA 225.000 FIRMAS PARA QUE LAS ELEFANTAS DE LA A-30 NO VUELVAN AL CIRCO

Google Plus

Más de 225.000 personas han firmado en apenas dos días la iniciativa lanzada por el Partido Animalista (Pacma) para que no regresen al Circo Gottani las cuatro elefantas que sobrevivieron el lunes a un accidente de tráfico en la A-30 a la altura de Pozo Cañada (Albacete) tras volcar el camión en que viajaban.



La web abierta por el Pacma ('https://firmas.pacma.es/salvemos-a-los-elefantes-del-circo-gottani/') superaba las 225.000 firmas a las 14.00 horas de este jueves, según pudo comprobar Servimedia.

La iniciativa va compañada de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que el Pacma indica que el accidente de la A-30 “deja en evidencia que, en el vil negocio circense, los animales son tratados como meros objetos que transportar de un lado a otro y en condiciones deplorables, sin más ánimo que el lucro privado”.

“El lugar de un elefante, o de cualquier animal salvaje usado en los circos, es la selva, pues necesitan de una gran extensión de terreno para desarrollarse. Ésa es su verdadera naturaleza y no la triste jaula del zoo o el reducido espacio del camión que les transporta por todo el país. Además, se da la indignante circunstancia de que el Circo Gottani ya fue denunciado por una paliza a una tigresa en el año 2013”, añade la misiva.

Por ello, el Pacma pide a Rajoy “la prohibición inmediata del uso de animales por parte del Circo Gottani y la búsqueda de un retiro digno para estos animales que han sufrido durante toda su vida la privación de su libertad, enjaulados o encadenados sin espacio suficiente para desarrollar sus necesidades y comportamientos naturales”.

“En todos los circos que los usan, no sólo en el Circo Gottani, los animales son sometidos a un duro entrenamiento, consistente en repeticiones incesantes de ejercicios antinaturales que les resultan difíciles e incómodos, con técnicas de adiestramiento de largo cuestionadas por su carente ética”, añade.

Por ello, solicita la tramitación de la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales propuesta por el Partido Animalista y suscrita ya por más de 200.000 ciudadanos.



