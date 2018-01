PACMA EXIGE CABALGATAS DE REYES SIN ANIMALES

Google Plus

El partido animalista Pacma pidió este miércoles a ayuntamientos y demás administraciones públicas que impidan la participación de animales en las tradicionales cabalgatas de Reyes, a fin de evitar el sufrimiento y el estrés que este tipo de eventos suponen para ellos.



Según el partido, el próximo 5 de enero elefantes, dromedarios, burros, ocas, cabras y ovejas serán sometidos al estrés y el ruido de la multitud en municipios de toda España. Pacma asegura que muchos de estos animales provienen de circos o zoológicos y son sometidos a un adiestramiento cruel, basado principalmente en el castigo.

Respecto a las cabalgatas, agrega que "es imposible que no se asusten ante la multitud, el griterío, los estruendos, los petardos y la música”, por lo que vuelve a pedir a todos los ayuntamientos que garanticen que “la magia de las tradicionales cabalgatas de Reyes no se vea empañada por el uso de animales”.

“Las administraciones públicas deberían tener en cuenta el sufrimiento y el estrés al que son sometidos los animales, y buscar alternativas que no impliquen su uso y cosificación”, concluyó.



