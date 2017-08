EL PACÍFICO NORTE VIVE LAS TORMENTAS MÁS INTENSAS EN 1.200 AÑOS

Las tormentas invernales en el Pacífico Norte, fundamentalmente en Alaska y el noroeste de Canadá, se intensificaron hace cerca de tres siglos y ahora no tienen precedentes en magnitud y duración desde hace 1.200 años debido al calentamiento de las aguas tropicales.

Así lo aseguran nueve investigadores de EEUU en un estudio publicado en la regvista ‘Geophysical Research Letters’ tras analizar los niveles de sodio en sal marina de núcleos de hielo de montaña.

Los científicos indican que el calentamiento de las temperaturas en la superficie del Pacífico tropical ha intensificado el ciclón aleutiano (un área de bajas presiones fuera de las islas Aleutianas en el golfo de Alaska), que impulsa las tormentas en el Pacífico Norte.

El actual periodo de intensificación de las tormentas se inició en 1741. Según los investigadores, el calentamiento futuro previsto en las aguas tropicales del Pacífico, debido en parte a las actividades humanas, deberían continuar con esa tendencia de precipitaciones a largo plazo.

“El Pacífico Norte es muy sensible a lo que ocurre en los trópicos. Alaska es ahora más tormentosa que en cualquier otro momento de los últimos 1.200 años y eso es impulsado por el calentamiento tropical en los océanos”, apunta Erich Osterberg, profesor asistente de Ciencias de la Tierra en el Darmouth College (Estados Unidos).

La depresión de las Aleutianas se asienta sobre el sur y el centro de Alaska en invierno, pero puede impactar a través del continente norteamericano, ya que las tormentas en el Pacífico Norte no sólo afectan a Alaska y el noroesete de Canadá, sino que también lleva temperaturas más frías y húmedas a Florida (Estados Unidos).

NÚCLEOS DE HIELO

El estudio se basa en dos núcleos de hielo perforados en 2013 en el Mout Hunter (Parque Nacional Denali, en Alaska) y un núcleo de hielo más antiguo del Monte Logan (Canadá). Todos ellos, que miden más de 180 metros de largo, ofrecen una radiografía de más de 1.000 años de historia del clima en el Pacífico Norte a través de la sal marina depositada allí por tormentas invernales.

Los dos núcleos de hielo de Denali se beneficiaron de altos niveles de nevadas y ofrecen lo que Osterberg califica de “increíble reproductibilidad” del registro climático, lo que dio a los investigadores una gran confianza en los resultados del estudio.

Si bien 1741 se anota como el año en que comenzó la intensificación de las tormentas en el Pacífico Norte, el estudio hace referencia a un aumento de las precipitaciones en 1825. Las aguas tropicales más cálidas desde mediados del siglo XVIII pueden ser el resultado tanto de la varibilidad natural como de los cambios climáticos causados por el ser humano.

"No hay duda de que el calentamiento de las temperaturas de los océanos tropicales durante los últimos 50 años está causado principalmente por la actividad humana, Una pregunta realmente interesante es cuando se remonta cientos de años. ¿Cuánto de eso es antropogénico?”, se pregunta Osterberg.

El estudio señala que, más allá de la actividad humana, las temperaturas de la superficie de océano tropical se vieron afectadas más atrás en el tiempo por erupciones volcánicas, cambios en la intensidad de la luz solar y fenómenos naturales como ‘El Niño’.

"La realidad de la ciencia es que nuestro clima cambiante es impulsado por causas humanas por encima de los ciclos naturales y tenemos que desentrañar estas cosas. Esto se vuelve aún más crucial cuando se predice el cambio climático en una región específica como Alaska en lugar de todo el mundo", apunta Osterberg.

