Varios pacientes crónicos correrán en la Maratón de Nueva York el próximo 5 de noviembre para concienciar a la sociedad sobre los beneficios que aporta la actividad física en la mejora de la calidad de vida de estas personas, una iniciativa organizada por Proyectos con Duende con el lema ‘Duendes en Nueva York’.

El conferenciante con artritis psoriásica Mago More; el ironman con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película ‘100 metros’; el joven Adrián Ortiz con diabetes tipo 1, y un grupo de mujeres con cáncer de la Fundación La Vida en Rosa correrán la Maratón de Nueva York.

Todos ellos estarán apadrinados por la periodista y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin Paco Roncero. Además, el entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, será el encargado de la coordinación del equipo de corredores. Los protagonistas de esta iniciativa realizarán una última quedada deportiva este domingo 29 de octubre en la Casa de Campo de Madrid para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.

El deportista Ramón Arroyo afirmó que con esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según sus datos al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. El reto de ‘Duendes en Nueva York’ se podrá seguir en redes sociales con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende @prconduende.

