PACIENTES CRÓNICOS APADRINADOS POR IRENE VILLA Y PACO RONCERO CORRERÁN LA MARATÓN DE NUEVA YORK

El conferenciante con artritis reumatoide Mago More; el 'ironman' con esclerosis múltiple Ramón Arroyo, en cuya historia se basa la película '100 metros', y un grupo de mujeres pacientes de cáncer de la Fundación La Vida en Rosa acudirán el próximo 5 de noviembre a correr la Maratón de Nueva York, con el fin de concienciar sobre los beneficios que aporta la actividad física a los pacientes crónicos, ayudando a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa 'Duendes en Nueva York' (#DuendesenNY) está organizada por Proyectos con Duende, empresa que crea, desarrolla y ejecuta proyectos siempre con objetivos sociales. Además, cuenta con el apoyo, como padrinos, de la periodista, conferenciante y escritora Irene Villa y el cocinero con dos estrellas Michelin y deportista Paco Roncero. El entrenador personal y fundador de Boutique Gym, Martin Giacchetta, es el encargado de la coordinación del equipo de corredores.

Los protagonistas de esta iniciativa realizarán quedadas deportivas los domingos 15, 22 y 29 de octubre en Madrid y Ávila para preparar la maratón antes del 5 de noviembre.

En palabras de Ramón Arroyo, deportista, paciente de esclerosis múltiple e 'influencer', con esta iniciativa “se trata de animar a los pacientes crónicos a hacer algún tipo de ejercicio físico, no hace falta correr maratones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Queremos poner de manifiesto que la actividad física ayuda a mejorar nuestra salud física y mental”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la inactividad física es un problema de salud pública mundial. Según sus datos, al menos un 60% de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.

El reto de 'Duendes en Nueva York' podrá seguirse en redes sociales e interactuar con el 'hashtag' #DuendesenNY y a través de Proyectos con Duende '@prconduende'. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Seguros Preventiva y Merck España.

