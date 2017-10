CERCA DE 15.000 PACIENTES CON COLITIS ULCEROSA HAN PASADO POR UNA OSTOMÍA EN ESPAÑA

La Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU) recordó este sábado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Paciente Ostomizado, que de las 150.000 pacientes con estas enfermedades, cerca de 15.000 han pasado por el quirófano para someterse a una ostomía, que consiste en colocar una bolsa en el abdomen.

Según afirmó la ACCU, la ostomía es una intervención quirúrgica que “puede abrir la puerta a una nueva vida para muchas personas que, por motivo de una enfermedad, deben someterse a una operación en la que se les corta una parte de los intestinos”.

En esta intervención se desvía la parte del intestino sano hacia el abdomen, donde se realiza una apertura artificial que hace las funciones del ano, evitando así el paso de las heces por zonas afectadas o dañadas. Alrededor del estoma se coloca un dispositivo comúnmente llamado “la bolsa" que recoge las heces.

Patricia García, de 32 años, e Irene Ferrer, de 24, tienen colitis ulcerosa y han pasado por una ostomía. “Digamos que la bolsa te salva la vida, te da la oportunidad de no vivir pendiente de un lavabo, de no tener retortijones, sangrados...”, explicó Irene. “Después de unas largas temporadas sintiéndote mal por fin te vuelves a sentir bien, es un cambio radical en tu vida, pero es un cambio positivo y para mejor”, añadió Patricia.

Desde la confederación se recordó en una nota informativa que cada persona ostomizada vive su experiencia de una forma única y se enfrenta a ella de una manera diferente. “Por ejemplo, tienen que aprender a manejar el dispositivo de la ostomía y gestionar diferentes emociones, como el miedo o la inseguridad a una fuga en la que las heces no se introduzcan en la bolsa. Además, todo ello sin dejar de cumplir con las responsabilidades o metas personales que cada una tenga. Otro aspecto especialmente difícil es tener que aprender a no tener el control sobre esta función fisiológica”.

Sin embargo, esta asociación de pacientes subrayó que con una ostomía se puede trabajar, hacer deporte o viajar. “Para conseguirlo, es fundamental contar con la información adecuada y con un correcto apoyo a nivel sanitario y psicosocial antes y después de la intervención. La orientación, ayuda y consejos del personal sanitario especializado, entre los que se encuentran los estomaterapeutas, y el de los pacientes expertos que se encuentran en las asociaciones suponen un fuerte soporte”.

