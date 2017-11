LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIAS O CATÁSTROFES SE SOMETEN A UNA MEDIA DE TRES PRUEBAS DE IMAGEN

Google Plus

La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) indicó este miércoles que en un incidente con múltiples víctimas como pueda ser una explosión, una intoxicación o un atentado, “más del 96% de las víctimas van a necesitar atención radiológica, con una media de tres exploraciones por paciente, especialmente cuando se trata de lesiones traumáticas”.

Con motivo del Día Internacional de la Radiología, que se celebra hoy, la Seram explicó que estas pruebas pueden ir desde una radiografía simple a un escáner de cuerpo entero, pasando por una ecografía o una resonancia magnética.

La edición de este año está dedicada a la radiología de urgencias y a su papel en la atención de los pacientes que acuden a un centro hospitalario por una enfermedad aguda o porque han sido víctimas de una catástrofe.

En este contexto, la Seram ha presentado el documento ‘Las urgencias en radiología. Posicionamiento Seram’, que incluye datos y recomendaciones para la correcta prestación de servicios de urgencias radiológica, entre las que se encuentran que todos los hospitales cuenten con una “prestación de servicios de urgencias radiológicas adecuadamente dimensionada en personal sanitario, espacio físico y equipamiento, para poder satisfacer la estimación de la demanda asistencial prevista”.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Radiología de Urgencias (Serau), Milagros Martí, denunció que “en la actualidad, muchos hospitales españoles no tienen una Unidad de Radiología de Urgencias”, lo cual “es perjudicial para el cuidado de los pacientes, que podrían no recibir atención radiológica urgente específica e integral”.

Asimismo, el vicepresidente de la Seram, Pablo Valdés, remarcó que la radiología de urgencias va más allá de la atención de las grandes catástrofes y juega un papel fundamental en la gestión de las Unidades de Urgencia de los hospitales, porque “mejora los tiempos de estancia, evita ingresos innecesarios y no solo mejora la calidad asistencial, sino que optimiza el gasto hospitalario”.

