PABLO CAÑO, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE 'EL INDEPENDIENTE'

Pablo Caño Sterck, hasta ahora director de Negocio Digital en el grupo Prisa, se incorporará a partir del 1 de noviembre al diario 'El Independiente' para ocupar la dirección general de la empresa editora, Park Row Digital.

La última responsabilidad profesional de Pablo Caño ha sido el desarrollo de nuevos modelos de negocio para 'El País', 'As', 'Cinco Días' y el conjunto del portfolio de Prisa Noticias. Además ha diseñado y dirigido, dentro del grupo, Prisa Ventures, el fondo de inversión en 'startups' en formato Media for Equity.

Pablo Caño aseguró hoy que se embarca en esta aventura "decidido a dilucidar un modelo de negocio que haga sostenible el periodismo de calidad, aun en esta tormenta perfecta y letal para los medios digitales”.

“Me enorgullece unirme al equipo de 'El Independiente', que se ha labrado en un solo año el prestigio de un medio riguroso y fiable, que no se deja llevar por las tendencias cortoplacistas de generación de audiencias efímeras, sino que fideliza a un público que valora la calidad de la información y la opinión de su gran equipo”.

