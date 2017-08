Oxfam: seguimos pensando en demandar a Gobierno por incumplir cuota refugiados

El director general de Oxfam Intermón, José María Vera, ha indicado hoy que su organización sigue pensando en demandar al Gobierno español si existe "sustento legal", porque "es obvio que no va cumplir" con la cuota de refugiados a la que se comprometió antes del 26 de septiembre.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa previa a su participación en el encuentro "Crisis de los refugiados: conflicto, migración y respuesta europea", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Vera ha afirmado que está claro que España va a incumplir su compromiso de reubicar y reasentar a más de 17.000 refugiados que firmó en 2015 y por ello desde Oxfam le darán "una pensada" a tomar acciones legales contra España.

Y ha añadido que le ha dado "80.000 vueltas" a por qué España no cumple con la cuota de asilo y no entiende esa "indiferencia" y "sensación de que no pasa nada" por parte de las instituciones mientras que "el tiempo pasa".

Para Vera, la devolución y no aceptación de solicitantes de asilo y refugio en Libia es una vulneración clara sobre la legalidad, y cree que el paso posterior serán acuerdos "de millones de euros" entre Libia y la Unión Europea para fortalecer las fronteras, centros de detención y las orillas libanesas con el fin de controlar la migración.

"Si alguien piensa que el problema se resuelve así es como mínimo ingenuo y como máximo tiene poca humanidad", ha opinado.

El director general de Oxfam ha aseverado que para que su ONG trabaje en campos de refugiados se necesita un mínimo de estabilidad y seguridad que Libia "hoy no ofrece", por lo que se encuentran "monitoreando" si podrían estar en esos campos que se están acordando con financiación alemana y europea.

Vera ha dicho que esperarán para ver en qué condiciones se encuentran estos posibles campos de refugiados y ha afirmado que irán al "infierno si hace falta" para salvar vidas.

Sin embargo, ha condicionado esa ayuda a que se den las circunstancias de seguridad suficientes para los equipos y a que se cuente con el respaldo internacional de que los derechos humanitarios se pondrán por delante de otras cuestiones como los controles migratorios o los acuerdos políticos.

Además, Vera ha indicado que "pocas veces" ha existido tanta unión y consenso entre las ONG respecto a una crisis, al igual que cobertura por parte de los medios de comunicación.

Aún así, ha criticado que pese a existir políticas públicas para acoger refugiados, la voluntad política no esté en esa línea.