Ortega Smith advierte sobre el Ayuntamiento de Madrid: "Hasta que no hay firmado un acuerdo no hay nada seguro"

El candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido este jueves de que "hasta que no hay firmado un acuerdo, técnicamente no hay nada seguro", tras ser preguntado si todavía, a 48 horas de la constitución del Consistorio, se puede decir que el pacto está en el aire.

Tras señalar esto en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha indicado que, no obstante, cree "en el sentido común" del PP y Cs y confía "en su responsabilidad ante los madrileños" porque, ha dicho, "es lo que está en juego". "Aquí algunos sólo se miran a si mismos, y solo hablan de candidatos, programas y puestos pero nosotros estamos hablando de los madrileños", ha indicado.

Así, ha señalado que ellos vienen con "toda la generosidad del mundo" y "a renunciar a lo que sea necesario" pero "no a poner trabas" porque de lo contrario, "los perjudicados van a ser los madrileños". En este punto, ha puesto como ejemplo que si no se desarrollan los planes de urbanismo que "permitan abaratar la vivienda" o no se pone más Policía Municipal, afecta a todos los vecinos de Madrid, hayan votado a la derecha o la izquierda.

Por eso, ha insistido en que de lo que de él dependa, van a hacer "lo imposible" pero sus votos no son un "cheque en blanco". En este sentido, ha señalado que la negociación está siendo un "auténtico suplicio" porque se tiene a un partido cuyos votos son necesarios y lo único a lo que se dedican es a poner "vetos".

Esto ocurre, ha añadido, cuando están con partidos que se dedican a "poner cordones sanitarios o vetos a candidatos", lo que hace "muy complicada" la negociación. Sin embargo, ha insistido en que ellos saben que Vox estará "hasta el último minuto con la mejor predisposición" y la "mejor voluntad".

Todo ello, para que en Madrid "no vuelva a gobernar una izquierda" que ha hecho de Madrid un Madrid "de las prohibiciones impuestas, de la inseguridad, de los okupas y de los manteros...un Madrid caótico". "Estaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos pero que Ciudadanos no eche la culpa a los demás de sus decisiones", ha concluido.





"AÚN NO HAY ACUERDO"

Por su parte, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha indicado que en Madrid "aún no hay un acuerdo y se vota el sábado". "Es posible que Carmena sea alcaldesa si Ciudadanos se empeña en no llegar a un acuerdo con un partido al que le pide los votos", ha indicado en una entrevista en La Razón, recogida por Europa Press.

Abascal ha confirmado que Ciudadanos no ha querido "sentarse a esa mesa a pesar de que ha habido algunos contactos informales". Por eso, no ha querido augurar que va a pasar, por ejemplo, con el Día del Orgullo en Madrid "porque "no está claro que vaya a haber un cambio en el Ayuntamiento de Madrid".