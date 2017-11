OXFAM INTERMÓN PIDE PONER FIN A LA ERA DE LOS PARAÍSOS FISCALES

La responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, denunció este lunes que el nuevo escándalo de empresas y particulares que pagan menos impuestos desvelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) desvela que "no ha habido voluntad política suficiente tanto en el ámbito internacional como en el nacional para frenar esta lacra" y exhortó a que se ponga fin a la era de los paraísos fiscales.

"La acción política internacional ha sido tibia e insuficiente, y no ha conseguido poner un candado legislativo a todos los agujeros por los que estos territorios siguen jugando un papel tan corrosivo. Hemos visto grandes discursos, pero reformas insuficientes", agregó.

"Este nuevo escándalo nos vuelve a recordar que los líderes políticos deben anteponer los intereses de la ciudadanía a los de las grandes corporaciones y los súper ricos si realmente quieren acabar con los escándalos fiscales como este. Paradise Papers nos trae una vez más evidencias explícitas de los juegos fiscales de grandes empresas y conocidas personalidades ante una acción internacional insuficiente y lenta", explicó Ruiz.

Los datos del ICIJ, razonó la portavoz de Oxfam Intermon, "demuestran que el papel de los paraísos fiscales sigue tan activo y agresivo como siempre. La inversión mundial hacia estos territorios ha aumentado un 45% en menos de un decenio y se ha multiplicado por seis desde América Latina en los últimos 15 años. En el caso de España, la cifra se dispara, multiplicándose por cuatro en el último año".

Oxfam Intermon recordó que "en España, antes de la crisis, en 2007, las empresas aportaban el 22% del total de recaudación a través del Impuesto de Sociedades y las familias el 74%. Casi diez años más tarde, en 2016, el Impuesto de Sociedades aporta diez puntos menos, un 12% del total recaudado, por lo que el peso de la financiación del Estado se desplaza hacia las familias, que aportan un 83% del total. El descalabro en la recaudación del Impuesto de Sociedades supone recaudar 23.000 millones de euros menos comparado con 2007. Harían falta tan sólo 12.000 millones de euros para pagar la renta mínima a todas las familias que en la actualidad no tienen ingresos".

Por ello, pidió a Gobierno y Parlamento que definan y aprueben "de forma urgente una ley contra la evasión fiscal que ponga fin a este perverso juego. No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas y fortunas, porque ello supone dejar en la cuneta de la lucha contra la desigualdad a millones de personas”.

