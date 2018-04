LOS OTORRINOLARINGÓLOGOS RECOMIENDAN NO AUTOMEDICARSE ANTE UNA DISFONÍA

Los especialistas en otorrinolaringología recomiendan no automedicarse ante una disfonía y acudir al médico en caso de que ésta persista durante más de dos semanas. Estos consejos se enmarcan en el Día Mundial de la Voz, que se celebra este lunes bajo el lema ‘Mira tu voz’ y con el que se quiere hacer un llamamiento a su cuidado.



En una jornada que se celebró en la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-Ccc), el secretario general de la Seorl-Ccc, el doctor Mario Fernández, indicó que el objetivo de esta fecha es “difundir la idea de la importancia del cuidado profesional de la voz” y crear una mayor “concienciación” en la sociedad sobre las posible patologías que puedan derivarse de ella.

Los profesionales que trabajan con la voz, como los docentes, cantantes, actores o teleoperadores, son los perfiles que tienen un mayor riesgo de patologías y síntomas asociados con el uso indebido y excesivo de la voz. Se calcula que el 7% de la población general perdió más de un día de trabajo en el último año como consecuencia de una disfonía.

Pero no solo se trata de cambios en la voz cuando hay un problema relacionado con el órgano, sino que hay otros síntomas: “carraspeo, sensación de cuerpos extraños, dolor en los oídos, dificultad para tragar o tos crónica”. “Son todos estos síntomas los que nos deben hacer acudir al médico, sobre todo cuando son persistentes, duran más de dos semanas y no están en el contexto de otra patología más leve, como puede ser un catarro”, explicó el vocal de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de Seorl-CCC Pedro Cabrera.

En este sentido, la fonoaudióloga y logopeda Roxana Coll recalcó que “las cuerdas vocales no duelen”. Maite Arenas, desde la Asociación de Pacientes Laringectomizados Armarel, dijo que “nadie le da la importancia suficiente” a los primeros síntomas y que “cuando una persona quiere darse cuenta”, la patología se encuentra “en un estado significativo”. “Perder la voz es perder algo de tu identidad. Reconstruir una personalidad no es fácil y cuesta mucho esfuerzo al sistema sanitario y la persona”, indicó Arenas.

Con motivo del Día Mundial de la Voz, los ponentes quisieron recalcar la importancia de combinar una vida sana, evitando el consumo de tabaco y alcohol, con una buena técnica para cuidar la voz, ya que es “el instrumento de comunicación y que permite las relaciones entre los individuos”, como expresó el doctor Mario Fernández.

Además de los asistentes citados, acudieron al evento la presidenta de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de Seorl-Ccc, la doctora Isabel García López; la mezzosoprano y profesora de canto Pilar Pérez-Íñigo (María Aragón), la entrenadora vocal Mamen Márquez y el actor Carlos Chamarro.



