OT 2017, el programa que ha cambiado nuestra forma de consumir tele

Lunes. Semifinal de Operación Triunfo. Manu Guix, director musical de la academia, deja su opinión en Twitter sobre una de las actuaciones de la gala. En 60 segundos la publicación consigue la friolera de 1.000 me gustasy 500 retuits. Al mismo tiempo, sólo en media hora los vídeos de YouTube de las actuaciones comienzan a acumular visitas y superan con facilidad las 10.000 visualizaciones.

OT 2017 es una máquina de conseguir visitas. Los números del renacido reallity show en la red han roto todos los esquemas. ¿Pero cómo lo han conseguido?

La estrategia ha sido tan evidente como eficaz. En una era donde las audiencias de televisión son cada vez más bajas y los jóvenes consumen cada vez menos televisión, ¿por qué no apostar por otros canales?

Desde este enfoque, OT ha tenido claro la importancia de gozar de protagonismo desde el minuto cero en plataformas complementarias a la televisión, como YouTube, Twitter, Facebook o Shootr.

Con este plan multiformato los de Gestmusic han eliminado la posición privilegiada de la pequeña pantalla para compartir su protagonismo con otros elementos, como el canal en directo de YouTube, la App para votar gratis o la interacción directa con profesorado y directiva en Twitter o en Shootr. La involucración del espectador ha sido tal que un espectador del 24 horas evitó un accidente al avisar por Twitter a la directora Noemí Galera que un concursante se había olvidado una plancha enchufada en la Academia.

. @NoemiGaleraN , creemos que Aitana se ha dejado la plancha encendida en el baño.#OTDirecto18D

— Javi (@SirCritico) 18 de diciembre de 2017





Muchas gracias, así era. — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 18 de diciembre de 2017





270.000 subscriptores y casi 300.000.000 visualizaciones

El resultado de esta campaña ha sido un éxito que cambia el paradigma en la forma de consumir televisión en la era del Internet.

Poco importa que las audiencias en televisión hayan sido discretas y que las galas duramente hayan superado los dos millones y medio de espectadores ni se haya conseguido situar por delante de La que se avecina. OT ha ganado Internet, y eso es un triunfo quizás aún mayor.

270.000 subscriptores y un total de 269.159.710 visualizaciones en sólo medio año de vida en YouTube es una buena prueba de ello. También lo son los Trendigs Topics que diariamente conseguía el Hashtag #OTDirecto desde que comenzase su emisión y los miles de seguidores en Instagram y Twitter que han conseguido los triunfitos incluso antes de salir al exterior.

YouTube ha jugado un papel importante. En sólo pocas semanas algunos de los vídeos del canal oficial de OT han alcanzado cifras hasta ahora solo reservada para los grandes hits y los artistas con gran recorrido. Nada menos que un total de 14 vídeos del canal de OT 2017 han superado la barrera del millón de visitas. Entre ellas, la interpretación de Amaia de Shake it Out, que consiguió 3,4 millones de reproducciones en sólo 20 días, o la de City of Stars de Amaia y Alfred, que ocupan el récord del canal con la friolera de 4,4 millones de visualizaciones.





La nostalgia de llenar el Palau Sant Jordi, otra vez

Y claro, tras una buena siembra toca recoger buenos frutos. Firmas de discos con colas kilométricas y carteles de agotados en los conciertos en Palau Sant Jordi de Barcelona y en el Palacio Vistalegre de Madrid. Datos que avalan el más puro renacer del fenómeno que conquistó la televisión en 2001 con Rosa de España y compañía.

En cuanto a las ventas, el primer disco de la nueva hornada triunfito ya ha conseguido 20.000 copias vendidas alcanzando la certificación de ‘Disco de Oro’ y conquistando el número uno en lo más vendido de Amazon. La última prueba de que TVE ha creado un Operación Triunfo acertado y certero que nos hace olvidar los tibios datos de audiencia para hacernos imaginar una nueva forma de consumir televisión en España.