'OT 2018': Alfonso, primer expulsado en una noche difícil

La segunda gala de Operación Triunfo 2018 no ha sido lo que muchos esperaban. Los problemas técnicos con el sonido y los fallos de afinación de los concursantes han llevado a que muchos califiquen la noche como la más desastrosa desde que OT volvió a TVE.

Mimi y Tequila se convirtieron en los encargados de acompañar a los concursantes en esta segunda gala. Mimi dejó boquiabiertos a todos con su interpretación de Ya no quiero ná y volvió a sentarse en el mismo sofá que compartió el año pasado con sus compañeros. La ahora conocida como Lola Índigo no dudó en recordar que ella fue la primera expulsada de su edición.

Unas palabras que deberían calmar a Alfonso, primer eliminado de OT 2018, pues Mimi es una de las extriunfitas con más papeletas para triunfar en el mundo de la música.

Entre el jurado también hubo invitados como Rosanna -sustituta de Ana Torroja- y Julia Gómez Cora, cuarto miembro del jurado. Ambas estuvieron siguiendo atentamente las actuaciones de los concursantes junto a Joe Pérez y Manuel Martos.

En esta segunda gala África y María interpretaron el tema Friends de Marshmello; Famous y Damion, Déjala que baile, de Alejandro Sanz y Melendi; Dave y Noelia, Volando voy, de Camarón de la Isla; Julia y Carlos Right, Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani; Marilia y Joan Garrido, Another day of sun, de La, la, land; Miki y Alba Reche, Alma mía, de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, Tainted love, versión de Imelda May.

Finalmente, África y Dave fueron los dos triunfitos que no pudieron cruzar la pasarela. Así, la semana que viene veremos quién debe abandonar la Academia de Operación Triunfo.