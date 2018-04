ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAN QUE LA 'APP' DE LA RENTA NO PERMITE MARCAR LA ‘X SOLIDARIA’

Google Plus

Las organizaciones sociales denunciaron este jueves que la nueva aplicación para móviles destinada a hacer la declaración de la renta “no permite” marcar la ‘X Solidaria’, por lo que estas entidades alertaron sobre la necesidad de que los contribuyentes comprueben si tienen marcada la casilla 106 de Actividades de Interés Social.



Así lo manifestó la Plataforma de ONG de Acción Social en un comunicado en el que advirtió a la población de que esta nueva aplicación “no admite modificaciones”, es decir, que “si las personas contribuyentes quieren marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social no pueden hacerlo a través de esta ‘app’”, sino que “tienen que rectificar su borrador en el programa ‘Renta Web’”.

En este sentido, lamentó que esta situación, “inevitablemente, supondrá “un aumento en el número de las personas que no marcan ninguna casilla” y por lo tanto “influirá directamente en las personas que este año presenten su renta por primera vez porque, por defecto, cuando revisen su borrador, no aparecerán signadas ninguna de las dos casillas”.

Por último, la Plataforma de ONG de Acción Social, entidad que coordina esta campaña, mostró su “preocupación” a la Agencia Tributaria ante esta situación para que “establezca las actualizaciones que sean necesarias” que permitan a las ciudadanas y ciudadanos expresar su voluntad de marcar la 'X Solidaria' antes de confirmar su renta mediante esta nueva ‘app’.



