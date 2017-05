ORGANIZACIONES SOCIALES ANIMAN A LA CIUDADANÍA A MARCAR LA ‘X SOLIDARIA’ EN LA RENTA

Google Plus

El Parque del Retiro de Madrid acogió este sábado un encuentro con música y actividades para sensibilizar a la sociedad de la importancia de marcar en su declaración de la Renta la ‘X Solidaria’, cuyos fondos permiten mejorar la calidad de vida de siete millones de personas en España.

La jornada fue organizada por la Plataforma de ONG de Acción Social con el apoyo de múltiples entidades sociales, como la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la Plataforma del Voluntariado de España, entre otras.

En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, afirmó que “queremos demostrar a la ciudadanía que su voluntad de marcar la ‘X Solidaria’ tiene sentido”, y recordó que gracias a las aportaciones de las personas contribuyentes que marcaron la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social' en su declaración de la Renta, este año se han puesto en marcha un total de 1.378 programas sociales desarrollados por 497 entidades de acción social.

Asimismo, se hizo hincapié en que “se trata de un gesto solidario que no cuesta nada, la persona contribuyente, al hacer la declaración de la Renta, no va a tener que pagar más ni le van a devolver menos. Además, también puede marcar la casilla de la Iglesia Católica junto con la casilla de Actividades de Interés Social y, destinar un 0,7 % a cada una de ellas”.

Algunas de las actividades lúdicas que se llevaron a cabo fueron la representación de la coreografía del anuncio de la campaña de este año, así como clases de zumba, pinta caras, batucada, etc. Además, participaron famosos para animar a los ciudadanos a marcar la ‘X Solidaria’, como Inma Pérez-Quirós, de la Serie ‘Acacias 38’; el periodista Jaume Segalés, y la actriz Mónica Estarreado.

PROYECTOS SOLIDARIOS

El evento contó con la participación de diferentes beneficiarios de programas financiados con los fondos de la casilla 106 de actividades de interés social, quienes explicaron cómo ha mejorado su calidad de vida gracias a la solidaridad de la ciudadanía.

En concreto, se presentaron proyectos de Movimiento por la Paz; Cocemfe; Cruz Roja Española; la Federación Estatal de Mujeres Rurales (Femur); la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas; Coceder; Accem, y la Fundación Secretariado Gitano.

Por parte de Cocemfe, Enriqueta Rojas, beneficiaria del programa ‘Empleo y discapacidad’, explicó a Servimedia que para ella ha sido fundamental “para encontrar trabajo, y pensé que nunca podría trabajar”.

Por último, Antonio Jiménez, beneficiario del programa ‘Aprender trabajando’ de la Fundación Secretariado Gitano, comentó que “para mí ha sido una oportunidad y un privilegio participar en este programa, y esto es gracias a que mucha gente ha marcado la casilla”.

