ORGANIZACIONES PROFESIONALES Y DE CONSUMIDORES PIDEN A SANIDAD QUE REDUZCA EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Organizaciones de consumidores, colegios profesionales y ONG de cooperación internacional han pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, una reducción del precio de los medicamentos y han iniciado una campaña de recogida de firmas para recabar apoyos a esta petición.

Entidades como la Organización Médica Colegial (OMC), Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Sespas, CECU, No Gracias y Oxfam Intermón han puesto en marcha las campañas ‘No es sano’y ‘El precio de la vida’ para lograr ese objetivo.

Estas asociaciones señalan que “hoy muchos de los medicamentos que llegan al mercado, como los nuevos tratamientos contra el cáncer o contra la hepatitis C, alcanzan precios exorbitantes e injustificados, que han convertido a la enfermedad en un negocio rentable”.

Por ello, piden a Sanidad que “use todos los medios jurídicos y políticos a su alcance para que disminuya drásticamente el precio de los fármacos innovadores y que introduzca medidas de transparencia en todo el proceso de financiación de la I+D médica”.

Asimismo, afirman que “los Presupuestos Generales del Estado no están en situación de asumir ilimitadamente la financiación de estos tratamientos al coste al que obligan a adquirirlos las farmacéuticas”.

Asimismo, argumentan que el Parlamento Europeo reconoce que es insostenible la política de altos precios y que toda inversión pública en I+D debe conllevar un retorno a la sociedad.

