LA ONCE ORGANIZA UN CAMPAMENTO PARA JÓVENES CIEGOS ESPAÑOLES E IRLANDESES

Un grupo de jóvenes ciegos o con discapacidad visual afiliados a la ONCE y otro perteneciente al National Council for the Blind Ireland (NCBI) disfrutarán de diversas actividades en un intercambio cultural y de idiomas, que tendrá lugar desde hoy hasta el 15 de agosto en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra.

El objetivo de este intercambio cultural, del que disfrutarán 20 jóvenes (10 españoles y 10 irlandeses), es la práctica del inglés para el grupo de estudiantes españoles, mientras que los chicos irlandeses podrán conocer cómo los jóvenes ciegos españoles superan sus dificultades académicas, cuál es su grado de integración social y sus estrategias para vencer barreras de todo tipo. Además, conocerán cómo gestiona y proporciona la ONCE sus apoyos educativos y la orientación al futuro empleo de los estudiantes con discapacidad visual.

Según informó la ONCE, los estudiantes ciegos practicarán surf adaptado en la playa de A Lanzada, en Sanxenxo, en unas clases impartidas por Mision Surf School, y realizarán una ruta en barco panorámico en O Grove, con guías en inglés, en la que se utilizarán láminas en relieve preparadas por el CRE de Pontevedra para ilustrar táctilmente ejemplos de fauna y entorno geográfico, y elementos tridimensionales que han sido preparados por los guías de la compañía Cruceiros Rías Baixas. También visitarán la Illa da Toxa y la villa de Combarro.

El domingo 13 se celebrará una actividad gastronómica, cuyo objetivo es que los chavales ciegos pongan en práctica habilidades culinarias y de autonomía personal, cocinando comidas típicas de Irlanda y Galicia. Tendrá lugar en el CRE de la ONCE, a las 19.00 horas.

Ese mismo día, entre las 10.00 horas y las 13.30 horas, tendrá lugar un taller de intercambio de vivencias protagonizado y gestionado por los jóvenes.

La música también será un elemento de unión entre los jóvenes, que participarán en dos talleres musicales dirigidos a analizar las similitudes entre la gaita gallega y la irlandesa y practicar con instrumentos de percusión ritmos tradicionales gallegos.

El lunes 14 los jóvenes participarán en un taller de tacto, en el que conocerán maquetas tridimensionales sobre la arquitectura gallega, construcciones típicas, arte rupestre, viviendas celtas y embarcaciones tradicionales. También se realizará una visita guiada, en inglés, a la ciudad.

Este encuentro de jóvenes gallegos e irlandeses tendrá su continuación en Irlanda entre los días 25 y 31 de marzo de 2018, fechas en las que los estudiantes ciegos españoles devolverán la visita a sus compañeros para disfrutar de diversas actividades.

El Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, centro de referencia para la educación de las personas ciegas para Galicia y Asturias, es desde 1999 sede de los cursos anuales de inglés que convoca todos los veranos el área de Educación de la Dirección General de la ONCE.

