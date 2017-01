LA OPOSICIÓN ACUSA AL GOBIERNO DE NO TRATAR A LOS PRESOS CON HEPATITIS C

La oposición acusó este martes al Gobierno de no tratar a todos los presos con hepatitis C, "a pesar de que son objetivo número uno del Plan Estratégico" contra esta enfermedad. El diputado Francisco Igea, de C's, calificó esta situación de "vergüenza nacional", porque aunque hay 2.900 personas infectadas en prisión, sólo se ha tratado a 1.215.

Igea culpó de esta situación a que Instituciones Penitenciarias no quiere pagar los caros tratamientos contra la enfermedad y "así el Ministerio de Interior y las comunidades autónomas han estado litigando para ver quién tenía que pagar el tratamiento".

El secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, que comparecía en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para analizar el Plan Estratégico del Plan de Abordaje de la Hepatitis C, reconoció los datos aportados por Igea y por la representante de Podemos, Amparo Botejara, que sólo el 10% de los presos infectados recibe tratamiento, pero dijo que "el Ministerio de Sanidad no tiene competencia sobre la sanidad penitenciaria. En este país algunas comunidades tienen transmitida la transferencia y el resto no la tiene. Es un debate que no me corresponde a mí tratar".

TRANSPARENCIA

La oposición también coincidió en denunciar que el Plan de la Hepatitis C adolece de "transparencia". "Sí, hemos tratado a más pacientes que nadie", destacó el diputado Igea, "pero no sabemos a cuántos en cada comunidad autónoma; tampoco en qué grado de cirrosis. Hace falta transparencia" y seguimiento de los casos, enfatizó.

Por su parte, Castrodeza asumió que "todo es mejorable", aunque invitó a los diputados a que entraran en la página web, que en su opinión recoge mucha información.

Tanto el diputado Igea como Joan Oloritz, de ERC, narraron algunos casos de personas que han fallecido por la hepatitis C porque la autorización para el tratamiento llegó demasiado tarde por la burocracia en la autorización.

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, exigió un nuevo Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que se elabore “de acuerdo con el Comité Asesor, las comunidades autónomas y las asociaciones de pacientes”, con el objetivo de “erradicar la hepatitis C en nuestro país”.

PRECIOS

También denunció la “absoluta opacidad de los acuerdos de precios con los laboratorios farmacéuticos” y exigió “una renegociación de los precios de los medicamentos”, así como una “mayor previsión y rigor en la financiación”.

En este sentido, el portavoz socialista señaló que “no se entiende cómo sabiendo la población que queda por diagnosticar y tratar, la ministra de Sanidad anunciara la semana pasada en el Senado que el presupuesto para el tratamiento de la hepatitis C en 2017 es de 200 millones de euros, una improvisación poco creíble, como lo fue la estimación inicial de 740 millones, puesto que ya llevamos 1.640 millones empleados en esta enfermedad”.

Además, reclamó “una línea de financiación especial dentro de los presupuestos del Ministerio para este tipo de tratamientos”.

Por su parte, Castrodeza expuso los datos del plan, que "ha conseguido en menos de dos años que 65.000 personas estén ahora libres de esta enfermedad”. En concreto, de enero de 2015 a noviembre de 2016 se ha tratado a 65.252 pacientes.

También glosó la figura del recientemente fallecido doctor Joan Rodés Teixidor, quien fue un referente mundial en el ámbito de la hepatología y la piedra angular del plan, ya que este prestigioso hepatólogo era el presidente del Comité Científico del Plan de la Hepatitis C.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso