LA EDAD Y EL ONCOGÉN BRAF, DETERMINANTES PARA LA APARICIÓN DE CÁNCER DE TIROIDES

Google Plus

La edad y el oncogén Braf son factores determinantes en la aparición de cáncer de tiroides, según un estudio publicado en 'Journal of Clinical Oncology'. Los resultados muestran que la edad del paciente se asocia a mayor mortalidad solamente en aquellos casos con la mutación de dicho gen.



El estudio, en el que colaboraron 11 centros de investigación de seis países y en el que participaron 2.638 pacientes, ha demostrado, según sus autores, que el principal determinante de la mortalidad en personas de mayor edad es la presencia de la mutación V600E del oncogén Braf. Además, la investigación ha constatado que el riesgo comienza a ser significativo a partir de los 60 años y no a los 45, como se creía anteriormente.

El oncogén Braf es uno de los eventos genéticos más frecuente en el cáncer humano en general. En el carcinoma papilar de tiroides aparece en el 45% de los pacientes. Su valor como marcador pronóstico había sido muy debatido, siendo la mayoría de los estudios uni-céntricos y con un número limitado de pacientes.

“Este trabajo puede modificar las guías de práctica clínica en el cáncer de tiroides. En él demostramos que la edad se asocia a mayor mortalidad solamente en aquellos pacientes con la mutación Braf. Además, la edad a partir de la cual se incrementa el riesgo es 60 años. Este estudio tiene mucha relevancia clínica porque pone en tela de juicio la edad de 45 años como factor universal de mal pronóstico”, aseguran los autores del estudio.

La incidencia de cáncer de tiroides, según informó la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en una nota, se ha incrementado en las últimas tres décadas en más de cinco veces. A pesar de ello, la mortalidad de este cáncer es en general muy baja, sobre todo en pacientes jóvenes o de edad media. En cambio, en pacientes mayores de 45 años se pensaba que el riesgo de mortalidad era progresivamente mayor, por lo que recibían tratamientos más agresivos. Aunque el corte de edad en 45 años ha permanecido inalterado durante muchos años en todas las guías de práctica clínica, la evidencia era escasa y algunos autores habían puesto en duda dicho corte.

En la investigación, liderada por Johns Hopkins University School of Medicine, de Baltimore, han participaron los investigadores españoles Pilar Santisteban y Garcilaso Riesco-Eizaguirre, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIB), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid y en el que participa también el Hospital Universitario de Móstoles, además del Coberonc (Centro de Investigación en Red de Cáncer). El trabajo contó también con financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso