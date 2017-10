LA ONCE REPARTE ENTRE VALDEMORO Y MADRID MÁS DE 400.000 EUROS CON EL CUPÓN, EL SUPER ONCE Y EL 7/39

La suerte y la ilusión de la ONCE se han aliado con la Comunidad de Madrid, donde se han repartido 402.826 euros entre el Cupón, el Super Once y el 7/39, en los sorteos del 19 de octubre.





El Cupón Diario de la ONCE del 19 de octubre ha repartido 280.000 euros en Valdemoro, de manos del vendedor de la ONCE Mateo Ponce Gómez que ha vendido ocho cupones llevando la ilusión de la ONCE a varios de sus clientes habituales de su quiosco.

También en Valdemoro, Juan Fuster Aguiló ha repartido 70.000 euros desde su punto de venta y la vendedora de la ONCE Marta Mª García-Tapia del Campo ha dejado 35.000 euros en la capital.

Además, el Super Once, en su sorteo del 19 de octubre ha repartido 12.000 euros en Madrid, en dos boletos con premio de 8 aciertos de 9, agraciados con 6.000 euros cada uno, y vendidos por Miguel Ángel González, que vende los productos de la ONCE en el barrio de Malasaña.

Y el 7/39 de la ONCE también ha dejado premio en Madrid. Concretamente 5.826,05 euros en un boleto de seis aciertos, comercializado por Juan Carlos Sánchez, desde sus puntos de venta, en las calles Capitán Blanco Argibay y Raimundo Fernández Villaverde.

El cupón, el Super Once y el 7/39 de la ONCE, como el resto de productos de juego responsable comercializados por la Organización, se pueden adquirir a cualquiera de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE; desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y en establecimientos colaboradores autorizados.

