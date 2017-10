LA ONCE PREMIA LA “SOLIDARIDAD” ASTURIANA

La ONCE ha premiado hoy el carácter solidario de la sociedad asturiana haciendo entrega de los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias 2017, que han recaído sobre ‘Amicos’ (Asociación Mierense de la Cocina Solidaria), el diario ‘El Comercio’, Mario García Sánchez, Asata (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado) y el Instituto Asturiano de la Mujer.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, Pilar Varela Díaz; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas; la concejala del Área de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga Martos; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, Aitana Martínez Ballesteros; y el presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, Víctor García Ordás, han entregado estos galardones.

A la ceremonia de entrega han asistido también Pedro Ortíz Castillo, delegado territorial de la ONCE en Asturias; María Josefa Miranda Fernández, vicepresidenta primera de la Junta General del Principado de Asturias, y representantes de instituciones políticas, de la discapacidad y del Tercer Sector.

Los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias 2017 pretenden reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente su compromiso con la “diferencia como un valor que enriquece a la sociedad”.

En la categoría de ‘Institución, Organización, ONG’, el premio es para la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria por colaborar en la erradicación de la pobreza y exclusión social en la comarca de Mieres, y lograr que todas las personas tengan acceso a una comida digna, sana y equilibrada, proporcionando acogimiento, orientación y asesoramiento profesional.

En la categoría de proyecto de ‘Comunicación’, el galardón es para el diario ‘El Comercio’ por los reportajes ‘Déjame tus piernas’, ‘Una aventura disfrazada de carrera’ y ‘Juan comparte humor y risa’, con el mensaje de la solidaridad desde el deporte, tratados con sensibilidad y empatía. Se trata de tres historias que abordan la discapacidad, la superación y la solidaridad bajo el nexo común de la práctica deportiva.

El premio a la ‘Persona Física’ ha recaído en Mario García Sánchez, por su trayectoria personal y profesional dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Su talante negociador y el intenso trabajo que ha desarrollado durante 40 años, desde el ámbito asociativo, para hacer de las personas con discapacidad, sujetos de derecho que pueden participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.

En la categoría de ‘Empresa’, el galardón es para la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado por ser la “organización de referencia de la Economía Social de Asturias”, explicó la ONCE, por su buena gestión y funcionamiento, su carácter innovador y la satisfacción y buenos resultados alcanzados para cada uno de sus grupos de interés, así como ser referente y modelo a seguir para las Agrupaciones de Economía Social de todas las comunidades autónomas de España.

Finalmente, en la categoría de ‘Administración Pública’ se premia al Instituto Asturiano de la Mujer por su “lucha incansable contra la discriminación de la mujer y su trabajo en el ámbito de la violencia de género” con la creación de la Casa Malva (Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género). En el ámbito del empleo, con la creación de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Además de impulsar el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias, como un instrumento que suma esfuerzos dentro de una estrategia conjunta y amplia con participación de actores sociales, políticos y económicos.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Asturias 2017 ha estado compuesto por Pilar Varela Díaz, consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias; Ignacio Monserrat Fuertes, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Oviedo; Ricardo Ulpiano Álvarez, vicepresidente primero del Cermi-Asturias; Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado; Aitana Martínez Ballesteros, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE; Pedro Ortiz Castillo, delegado territorial de la ONCE; y Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso