ONCE PINTORES CON DISCAPACIDAD VISUAL EXPONEN EN EL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE

El Museo Tiflológico de la ONCE presentó este jueves una exposición de 11 pintores ciegos o con discapacidad visual grave que demuestran que es posible dar pinceladas desde la oscuridad y que se podrá visitar hasta el 25 de noviembre.

La exposición ha sido presentada por Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE, y Gemma León, consejera general de la ONCE, acompañadas por Teresa Díaz, técnica del Museo Tiflológico

León, tras recordar la labor de la ONCE en materia de cultura y el papel que desarrolla el Museo Tiflológico, ha asegurado que “en la ONCE queremos que la gente se realice con el ocio, el trabajo, la cultura, con la relación con los demás”.

La consejera general de la ONCE ha pedido a los artistas presentes en la inauguración que “animen a otros artistas con discapacidad visual a dar el paso para formar parte del Museo Tiflológico, porque pueden aportar muchas cosas a la sociedad”.

Por su parte, Ana Ruiz ha afirmado que “hemos querido que en este 25 aniversario del Tiflológico, el protagonismo sea para los artistas”. La directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE ha anunciado algunas novedades del Museo Tiflológico que “tendrá más actividades para el público, más visitas guiadas y, próximamente, ciclos de conferencias y mesas redondas, con la participación de expertos en arte y personas ciegas o con discapacidad visual grave”.

Finalmente, Teresa Díaz, técnica del Museo, ha repasado las técnicas de las obras expuestas y la obra de los 11 pintores, que son: Petra Agüero, José Ramón Argelés, Rafael Arias, Idoia Díaz, Natividad Díez, Jesús de Teresa González Contreras, ‘Fray Miserias’, Teresa Jou, Eduardo Matute, ‘Dudu’, Simeón Peña, Benjamín de la Peña y Patxi Ruiz del Castillo .

Las obras expuestas cuentan con los títulos en Braille y códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles. Además, cuentan con beepcons, balizas inteligentes de guiado diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil. Esta herramienta, desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, hace llegar a la persona con discapacidad visual información sobre el edificio o sobre las obras expuestas.

Esta exposición reúne a pintores con discapacidad visual de Santander, Córdoba, Madrid, Bilbao, Valladolid, Albacete, Barcelona, Huelva, Toledo y Pamplona.

