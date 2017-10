ONCE PINTORES CON DISCAPACIDAD VISUAL ESTRENAN HOY EXPOSICIÓN EN EL MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE

Google Plus

El Museo Tiflológico de la ONCE presenta hoy una exposición de 11 pintores ciegos o con discapacidad visual grave que demuestran que es posible dar pinceladas desde la oscuridad.

La muestra, que reúne a pintores de Santander, Córdoba, Madrid, Bilbao, Valladolid, Albacete, Barcelona, Huelva, Toledo y Pamplona, podrá visitarse hasta el 25 de noviembre en el Museo Tiflológico, en horario, de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

La exposición será presentada este jueves a las 11.00 horas por Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE, y Gemma León, consejera general de la ONCE, acompañadas por Teresa Díaz, técnica del Museo Tiflológico, centro que cumple 25 años de existencia.

